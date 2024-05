Baby Lasagna: Nemam zakazan nastup u BiH, ali bih volio da imam (VIDEO)

​Baby Lasagna održao je svoj prvi veliki koncert nakon Eurosonga na Sea Star festivalu u njegovom rodnom Umagu. U umaškoj laguni Stella Maris bilo je oko 19 hiljada ljudi, a Lasagna ih je sve bacio u delirijum čim su krenuli prvi taktovi njegovog eurovizijskog hita "Rim Tim Tagi Dim". Publika je pjevala s njim uglas i sinhronizovano plesala popularni ples, a čulo se i skandiranje: "Marko, Marko!"

Mnogi posjetioci došli su obučeni u heklanu odjeću, te pjevali i ostale numere Baby Lasagne.

Lasagna, odnosno Marko Purišić nastupio je nakon slovenske pjevačice Senidah, a izveo je i svoje dosad poznate pjesme "IG Boi" i "Don‘t hate yourself, but don‘t love yourself too much" te je premijerno predstavio i svoje nove pjesme.

Obzirom da se veče prije održao koncert Markovog omiljenog benda Rammstein on je u izjavi za Nezavisne istakao da nažalost zbog koncerta u Umagu nije mogao da ide na koncert.

"Rammstein je potpuni vladar live koncerata, nažalost nisam bio ali sam pogledao sve videe i pročitao sve naslove nakon koncerta”, ispričao je Marko.

Na press konferenciji prije nastupa na Sea Staru Baby Lasagna je govorio i o tome kako bi volio da se okuša na još nekoj sceni pored Hrvatske te kako još uvijek nema zakazan nastup u Bosni i Hercegovini ali bi volio da se to dogodi.

"Jedva čekam da ljudi čuju i drugu stranu Baby Lasagne, jer se pjesme dosta razlikuju od "Rim Tim Tagi Dim", rekao je Marko, i najavio nove koncerte. Osim po Hrvatskoj nastupiće i u Poljskoj i Sloveniji, a otkrio je i veliku želju.

"Želja mi je nastupiti u pulskoj Areni, a mogu vam najaviti i da će se to ostvariti”, tajanstveno je kazao Baby Lasagna.

