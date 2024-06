Baby Lasagna zakazao prvi koncert u BiH

Baby Lasagna, najbolje plasirani hrvatski predstavnik u istoriji Evrovizije, dolazi u Sarajevo, na prvi veliki solistički koncert 4. oktobra 2024. godine.

Sa osvojenim drugim mjestom na ovogodišnjoj Evroviziji te kao takmičar sa najviše glasova publike, Baby Lasagna je ušao u muzičku istoriju.

Nakon u rekordnom vremenu rasprodatih regionalnih dovarana, Baby Lasagna najavljuje svoj prvi koncert u BiH, i to u sarajevskom Domu mladih.

Uz ogroman globalni hit "Rim Tim Tagi Dim", kao i od prije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će uživo predstaviti i ostatak albuma prvenca "Demons & Mosquitos" čiji se izlazak očekuje na jesen, prenosi Klix.

Nakon što je "Rim Tim Tagi Dim" ušao u popis top 50 pjesama po slušanju na Spotifyju, singl trenutno ima poziciju na visokom petom mjestu na viralnoj listi 50 globalnih hitova.

Dom mladih biće prilika da uz dodatne goste Baby Lasagna podsjeti na energične i spektakularne nastupe kojima je osvojio svjetsku publiku posljednjih nekoliko sedmica.

