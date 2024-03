Jedan od najvećih pop-rock bendova u regionu, "Bajaga i Instruktori", 31. avgusta, na beogradskom Hipodromu, održaće svoj najveći koncert u Beogradu do sada, najavili su organizatori.

"Samo nam je ljubav potrebna" je više od turneje - to je ljubavno pismo brojnim generacijama obožavatelja žirom svijeta, kojim bend proslavlja 40 godina postojanja.

U okviru te turneje, beogradski Hipodrom sprema se za nezaboravno veče i veličanstveni ljetnji koncert povodom velikog jubileja.

Fenomenalno ozvučenje, brojni gosti i set-lista puna iznenađenja, sastavljena od numera sa 13 studijskih albuma benda!

Bend će izvesti pjesme koje nikada do sada nije svirao uživo, zatim one koje rijetko svira na koncertima, ali i sve one pjesme koje je nemoguće izostaviti, nezamjenjive himne koje su Bajagu i Instruktore učinile omiljenim bendom generacija.

Nakon koncerta u aprilu u MTS Dvorani, koji je rasprodat za manje od 24 časa i na kojem će se svirati samo pjesme sa prvog albuma "Pozitivna geografija" kao omaž prvog velikom koncertu iz 1984. godine, koncert na Hipodromu biće jedna posebna prilika za osvrt na 40 godina izuzetne karijere i susret sa vjernom publikom koja se očekuje iz raznih dijelova regiona i svijeta.

Koncert počinje od 18 časova, s obzirom na veliki broj gostiju, dugu listu pjesama, ali i sve ono žto je planirano za ovu neponovoljivu veče i koncert drugačiji od svih dosadašnjih, prenosi Tanjug.

