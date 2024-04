Bajaga i Instruktori predstavili reizdanje "Pozitivne geografije"

U Holu RTS-a predstavljeno je reizdanje prve ploče Bajage i Instruktora "Pozitivna geografija".

Koncert zakazan za nedjelju 21. aprila u MTS dvorani, biće replika njihovog nastupa 1984. godine, kada su prvi put pred publikom nastupili pod nazivom Bajaga i Instruktori.

Otvorena je i izložba Bajagine foto-arhive iz 1984. godine i izložba fotografija autorke Goranke Matić, koja je bila i autorka omota ovog čuvenog albuma/ LP ploče.

U vrijeme kada je nastao album Pozitivna geografija, kritičari kažu da je Bajaga širio radost Beogradom.

Nekoliko godina kasnije, ta radost širila se i čitavom Jugoslavijom. Za njegovu muziku i danas kažu da je primjer kako gradska pop-rok melodija treba da zvuči.

"Koncert u Domu sindikata je bila jedna od prvih lepih velikih stvari koja mi se desila posle brojnih loših stvari u prethodnih 12 meseci. Jedna od uobičajenih teza kada se album pojavio da je to muzika koja je vrlo prijemčiva deci, da je žanrovski šaren album, a meni je bila izuzetno bitna pesma Limene trube i stih Ne volim vojnu muziku", kaže rok kritičar Petar Janjatović.

"To je jedan od prvih albuma domaće muzike koji sam voleo i slušao od početka do kraja. Neizmerno mi je zadovoljstvo što ću mom dragom kolegi i idolu, od koga sam toliko toga naučio i kao autor, a i ne samo to, dodeliti jednu malu memorabiliju, 'Fitbox' i PGP su proizveli ovaj album i mi ćemo ti dodeliti da ovo staviš za sva vremena na zid svoje sobe", rekao je Vladimir Graić, direktor PGP RTS-a uručujući uramljen album Pozitivna geografija, povodom četiri decenije od objavljivanja, prenosi RTS.

Kažu i da je album Pozitivna geografija ogledalo Beograda iz zlatnih dana. Osim muzike, podsjećanje i na ploče i fotografije iz tog vremena i suvenire Bajage i Instruktora. Iznenađenje Bajagi priredili su i članovi Hora Kolibri.

"Prvi koncert naš u Beogradu je bio 21. aprila 1984. u Domu sindikata, a sada je 21. aprila 2024. u MTS dvorani, i sve mi to deluje kao neki vremeplov. Čitavo to vreme, stvarno kada pogledate 40 godina, to je jedna ozbiljna cifra, ali ako se bavite muzikom i volite to što radite i ako radite puno, jer moram da naglasim da je bend Bajaga i Instruktori jedan od bendova koji je najviše svirao za tih 40 godina", istakao je Momčilo Bajagić Bajaga.

Promociju LP reizdanja su naročito zvučno obojili muzičari koje je predvodio Dušan Stojadinović – Dule Resavac. Uz nesvakidašnje aranžmane i uz obilje neuobičajenih perkusija i drugih instrumenata, izveli su medli od nekoliko pjesama sa Bajagine Pozitivne geografije.

PGP RTS i "Fitbox" su zajednički realizovali reizdanje ploče Pozitivna geografija, na čuvenoom 180-gramskom vinilu i u "gatefold" omotu, na kom je dizajnerka Branislava Stefanović primijenila autentične fotografije Goranke Matić (autorke prvobitnog omota, iz 1984. godine).

U ovoj 2024. godini, Momčilo Bajagić Bajaga obilježava nekoliko jubileja: 40 godina od prvog albuma, 40 godina od prvog koncerta Bajage i Instruktora (21. aprila1984) i 40 godina karijere.

Koncert zakazan za 21. april u MTS dvorani (rasprodat 19. februara ove godine, za kraće od dva sata) biće replika prvog koncerta Bajage i Instruktora prije 40 godina, u tadašnjem Domu sindikata.

Nakon tog događaja, Bajaga i Instruktori započinju turneju Samo nam je ljubav potrebna povodom 40 godina trajanja benda, a najveći koncert te turneje biće u Beogradu, 31. avgusta na beogradskom hipodromu.

Radio-televizija Srbije će snimati oba beogradska koncerta, a RTS priprema i dokumentarni film, posvećen Bajaginoj karijeri i njegovom dosadašnjem ukupnom doprinosu muzici i kulturi uopšte.

Na albumu Pozitivna geografija, prvom albumu Momčila Bajagića Bajage ovekovečeno je 11 autorskih pesama: Berlin, Mali slonovi, Poljubi me, Limene trube, Znam čoveka, Tekila-gerila, Marlena, Kosooka, Tamara, Pustite me, druže i Papaline.

