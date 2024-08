Bak Darma iz legendarnog Blue Oyster Culta izbacio solo singl (VIDEO)

​Bak Darma, tekstopisac, pjevač i glavni gitarista legendarnog rokenrol benda Blue Oyster Culta i tvorac evergrina kao što su "Don’t Fear The Reaper", "Burnin’ For You" i "Godzilla", objavio je svoju prvu solo multimedijsku kreaciju nakon decenije tišine.

"End Of Every Song" je fascinantno, uznemirujuće i duboko dirljivo audio i video putovanje.

Pratite kako Bak bilježi uspone i padove svog života i naše postojanje sa svojim bendom, porodicom, prijateljima i voljenima.

