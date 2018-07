Sergej Polunjin otvara EXIT festival

Nakon prošlogodišnjeg govora aktivista iz globalnog pokreta Standing Rock, te dirljivih i inspirativnih riječi jednog od najboljih svjetskih motivacionih govornika Nika Vujičića, uz finalno izvođenja dijela predstave "Kosa" sa preko 30 glumaca na sceni, i ovogodišnji EXIT biće otvoren uz pravi spektakl.

Nakon što u četvrtak, 12. jula na glavnoj bini nastupe alt-rok i art-pop dive LP i Fever Ray, usljediće veliki muzičko-scenski performans, inspirisan ličnim osjećajem slobode koja je tema ovogodišnjeg festivala. Tako će i prvi put u istoriji Exita na glavnoj bini nastupiti jedna od najvećih baletskih zvijezda našeg doba - Sergej Polunjin!

Ovaj pravi Džejms Din baletskog svijeta, igrač, glumac i koreograf, osvojio je planetu svojim nastupima sa gotovo svim najvećim svjetskim baletskim ansamblima, te sa devetnaest godina postao najmlađi prvak londonskog Kraljevskog baleta. Polunjin je nastupao na daskama Milanske skale, u Boljšoj teatru i pozorištu Stanislavski u Moskvi, te londonskom Rojal Albert Holu, i brojnim drugim scenama širom planete.

Poznat je i po svom buntovništvu protiv establišmenta i pozivima da se klasičan balet izvuče iz elitističkih krugova. Nastup na Exitu je upravo jedan od takvih iskoraka u neklasični scenski izraz: "Ne mogu da dočekam da nastupim na najboljem evropskom festivalu. Ovogodišnja tema Exita je u potpunosti u skladu sa mojim umetničkim senzibilitetom. Sloboda je ono čemu svi treba da težimo. Lični osjećaj slobode za mene je esencijalan, a nastup na Exitu je manifest te slobode", izjavio je Polunjin.

Njegov turbulentan život prikazan je u dokumentarnom filmu "Dancer" Stivena Kantora, a fanovi savremene muzičke scene zavoljeli su ga u spotu Hoziera "Take Me To Church"! Umjetnik ukrajinskog porijekla u posljednjih nekoliko godina ne zadovoljava se klasičnim baletom, već svoj raskošni talenat oprobava i na velikom platnu, kao i u novim scenskim i muzičkim formama. Polunjinov ekskluzivni performans na Exitu biće moguće gledati iz svakog kutka planete putem direktnog prenosa na Exitovoj Facebook stranici.

Prošlogodišnje otvaranje festivala, kada su se pred krcatom Petrovaradinskom tvrđavom publici obratili poznati motivacioni govornik Nik Vujičić i aktivisti Standing Rock pokreta iz plemena Sijuksa, koji su pozvali svjetske lidere na mir i solidarnost, pratio je višemilionski auditorijum putem prenosa uživo na zvaničnoj Facebook stranici EXIT festivala koji je prenijelo na desetine globalnih medija.

Zapažene glumačke uloge Sergej Polunjin je ostvario u filmskim hitovima "Izdaja" (Red Sparrow) sa Dženifer Lorens, "Ubistvo u Orijent ekspresu", kao i u novom Diznijevom filmu "Krcko Oraščić i četiri kraljevstva", u kojem će igrati zajedno sa zvijezdama Holivuda, Kirom Najtli, Helen Miren, Morganom Frimanom i drugim. Svoj vanserijski talenat Polunjin će prikazati u samom finalu ceremonije otvaranja koji režira mlada novosadska rediteljka Sonja Petrović, a pridružiće mu se preko 40 izvođača na sceni, kao i Almazian Symhony, atraktivni orkestar od 25 devojaka, predvodjen Khachatur Almazianom, jermenskim virtuozom na violini, koji izvodi klasiku u crossover stilu! Nakon ceremonije će tradicionalno usljediti vatromet, poslije kojeg na scenu izlaze trenutno najpopularnije svjetske hip-hop zvijezde, američke grupa Migos!

U četvrtak na tvrđavu, pored Migos, Fever Ray i LP, dolaze i Richie Hawtin, Amelie Lens, Ben Clock, Adam Bexer b2b Ida Engberg, Dog Eat Dog, Sevdaliza, Marko Louis i brojni drugi, a cijena ulaznice za ovu noć je 2.990 dinara.

U petak na EXIT stižu French Montana, Ziggy Marley, Jax Jones, Carl Craig, Maceo Plex, Cockney Rejects, Madball, Rødhåd, Bad Copy, Mike Servito, Marko Nastić, Idles i mnogi drugi, a cena ulaznice za petak je takođe 2.990 dinara. Cena za subotu je ista, a na Exitu nas očekuje najveća žurka za koju će biti odgovorni Grace Jones, Ofenbach, Guy Gerber, Solomun, Boris Brejcha, Delta Heavy, Disciples, Helena Hauff, Slaves, Bajaga i Instruktori, Bombers, Nikola Vranjković, Sunshine... Ulaznica za nedjelju trenutno košta 3.590 dinara, a finale ovogodišnjeg Exita pripašće najvećim imenima elektronske dance scene Davidu Guetti i Martinu Garrixu, tu su i Nina kraviz, Alice Merton, Joseph Capriati, Tale of Us, Asian Dub Foundation, Mahmut Orhan, Zhu, Kölsch, MY BABY, Bojana Vunturišević, Krešo Bengalka, Vojko V i još stotine izvođača na više od 40 zona i muzičkih bina širom tvrđave.

Četvorodnevne ulaznice za EXIT (12-15. jul) u prodaji su po aktuelnoj cijeni od 7.490 dinara samo do ponedeljka, 9. jula, nakon čega će cijena paketa ulaznica biti znatno viša.