"Balkan fest" i ovog marta u Banjaluci okuplja mlade muzičke talente, žiri odabrao finaliste

Finalno veče sad već tradicionalnog Međunarodnog muzičkog festivala Balkan fest održaće se u subotu 11. marta u Banskom dvoru u Banjaluci.

Banjalučanima će se predstaviti mladi interpretatori u tri starosne kategorije: djeca od 8 do 14, tinejdžeri od 14 do 18 i odrasli od 18 do 31 godine. Najboljim finalistima biće uručene nagrade Balkan festa i pozivnice koje im garantuju pravo učešća na nekoliko evropskih međunarodnih festivala.

U koncertnoj dvorani Banskog dvora nastupiće 23 takmičara koje je selektovao međunarodni žiri iz 13 zemalja, sastavljen od eminentnih kompozitora, muzičkih producenata, pedagoga i izvođača. Takmičari su u velikom broju već potvrđeni mladi talenti koji su učestvovali ili osvajali nagrade na drugim međunarodnim festivalima. Prema propozicijama „Balkan festa“ finalisti pjevaju po izboru pjesmu na maternjem jeziku i neki od svjetskih hitova.

Ocjene žirija finalne večeri odrediće ko putuje na „Slavjanski bazar“ u Bjelorusiju, jedan od najvećih svjetskih festivala umjetnosti, kao i na festivale „Riga Simphony“ u Letoniji, „Musicland“ u Makedoniji i FeNS u Sloveniji.

„Slo(a)venski kulturni centar“ iz Banjaluke, kao organizator ove muzičke smotre, u uslovima skromne podrške uporno pokušava društvenoj zajednici dokazati njenu posebnu vrijednost.

„Mnogo je kulturnih manifestacija koje se organizuju u BiH i Republici Srpskoj ali njihovi učesnici ostaju u tim okvirima bez garancije da će im neko omogućiti dalju afirmaciju u vidu učešća na uglednijim međunarodnim festivalima. Prvenstvena misija „Slavenskog kulturnog centra“ je da njeguje kulturnu saradnju među slavenskim narodima i mi to činimo i na ovakav način. Ti mladi ljudi su svojevrsni ambasadori kulture i nastupi, a pogotovo nagrade koje osvajaju u inostranstvu, afirmišu i njih i državu iz koje dolaze. Drago nam je da je Grad Banjaluka u posljednje dvije godine uočio vrijednost ovog što činimo, ali je pomoć drugih institucija simbolična, izjavio je Nikola Deretić, predsjednik „Slovenskog kulturnog centra“.