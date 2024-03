Bane Sanšajn za "Nezavisne": Svako ko pljuje po trepu je baba ili deda

Razvoj "Sunshinea" u ovih 30 godina je pun lepih i diskutabilnih perioda. Prva najjača energija bila je u početku i, evo, sad.

Naime, kad sam počeo sa snimanjem prvih studijskih pesama, pa izlaskom sva četiri albuma u periodu od 1993. do 2002. i sad od 2018. godine, pa nadalje. U međuvremenu sam završavao razne škole i akademije, da bih se na kraju ipak vratio muzici, shvativši da je to moja prava životna misija.

Rekao je ovo u intervjuu za "Nezavisne" Branko Bojović, poznatiji kao Bane Sanšajn, frontmen poznatog beogradski krosover/rep sastava "Sunshine", koji će 16. marta nastupiti u "Klubu studenata Banjaluka" (KSB), sa početkom u 21 čas.

Sastav za koji govore da je "definisao muziku devedesetih godina prošlog vijeka" naziv je dobio kroz "želju da se ovaj bend veže za nešto pozitivno".

Zanimljivo ime benda korijene vuče iz Denvera i prodavnice kaseta, koju je Bojović redovno posjećivao za vrijeme boravka u Americi osamdesetih godina prošlog vijeka i preko koje se bliže upoznao sa tada velikim novitetom i bumom u muzici - hip-hopom.

"Sunshine" postoji preko tri decenije, hitovi kao što su "Žaklina", "Miss J", "Priđi mi ti", "Zig Zigi" ni do danas ne gube na popularnosti, a nakon dužeg zatišja početkom ovog vijeka, prije nekoliko godina su se vratili studijskom radu, te se novi album "Vorteks" uskoro očekuje u prodaji.

Više o koncertu u Banjaluci i trenutnim aktivnostima benda, Bane Sanšajn je govorio u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Za 30 i više godina, koliko ste na sceni, izmijenilo se mnogo članova benda, ali trenutna ekipa se drži skupa već neko vrijeme. Šta vas drži na okupu?

BANE SANŠAJN: Mene drži, radi, i najbolje se osećam kad kreiram nove pesme sa producentima, a sa bendom kad te pesme počnemo uživo da rasviravamo gledajući da uživo one zvuče još mnogo jače i bolje.

NN: Nedavno ste objavili pjesmu FNP, za koju je ideja postojala od 1991. godine. Koliko je bilo potrebno prilagoditi tekst, budući da je prošlo više od 30 godina od prve ideje? Šta se od tog vremena promijenilo, a šta je ostalo isto?

BANE SANŠAJN: Tekst je bilo lako prilagoditi, s obzirom na to da je sve vreme još na sceni jedan isti svetski policajac NATO, koji radi za Vatikan i britanske krune, samo su se ratna žarišta geopolitički promenila.

NN: Mnoge vaše pjesme su društveno angažovane. Koliko je potrebno pratiti, uslovno rečeno, trendove da bi se opstalo na sceni?

BANE SANŠAJN: "Sunshine" nikad nije pratio trendove niti će to raditi u budućnosti. Što je muzičar iskreniji kroz tekstove i muzički izraz, toliko će iskrenih i vernih fanova imati.

NN: U više navrata rekli ste da niste ljubitelj nastupa "na matricu". Šta je ono što Vam matrica oduzima kada nastupate uživo?

BANE SANŠAJN: Suva matrica bez ikakvog pratećeg živog instrumenta treba da se izbaci iz upotrebe. To nije koncert, to nema veze s mozgom. To je b*lja najobičnija. Dok bend, pod jedan, nema živi bubanj, pa tek sve ostalo, to nije bend. Evo za primer "Cypress Hill", oni pored matrice, imaju baticu koji udara u konge i perkusije preko matre i to je već sasvim neka druga, bolja, dinamičnija priča.

NN: Imate vjerno jezgro publike koja vas prati od devedesetih godina prošlog vijeka. Kakvo je stanje sa regrutacijom mladih i na koji način parirate trepu koji je danas vrlo slušan kod mladih ljudi?

BANE SANŠAJN: Bogu hvala da ima i mlađih generacija na koncertima, što mi je posebno drago, da vole naše stare i nove pesme. Što se tiče trepa, ne pariramo mi nikome, mi radimo ono što volimo, oni rade ono što oni vole, i svi zadovoljni!

NN: Kako Vi gledate na trep, kao neku novu vrstu repa?

BANE SANŠAJN: Naravno, ali ne u negativnom smislu, to je evolucija repa. Svako ko pljuje po trepu je baba ili deda.

NN: Može li se u našoj sredini živjeti od repa i krosovera?

BANE SANŠAJN: Teško da može da se živi od muzike. Ima muzičara koji uspevaju, ali to je onda krvav novac, u smislu da moraju da budu aktivni na više frontova. Obično ljudi koji se bave muzikom imaju neki posao siguricu, a ovo dođe više iz ljubavi uz neki dinar više. Što kaže naš DJ Kesh: "Život nam je umetnost i kapitalizam."

NN: Odavno se govori o novom albumu, kakvo je trenutno stanje, postoji li definisan datum, kada ćemo slušati "Vorteks"?

BANE SANŠAJN: Album je završen, pregovori su u toku sa izdavačem, neću da kažem ništa više kad će izaći, jer obično nešto ukoči kad mi je nešto garantovano. Kad-tad će ugledati svetlost dana, ali to mene ne sprečava da u međuvremenu izbacujem singlove sa tog novog albuma i usput dopunjujem sa po nekom pesmom, time održavam ritam, da je bend aktivan ne samo sa starim već i sa novim pesmama.

NN: Niste objavljivali album od 2002. godine, sve uši su usmjerene prema Vama i svi nešto očekuju. Da li Vam to možda stvara neku vrstu pritiska, na koji način ste pristupili pravljenju albuma i o čemu ste sve vodili računa pri stvaranju?

BANE SANŠAJN: Jeste, pravi mi vazdušni pritisak, koji je iz dana u dan varijabilan. Šalim se malo, ne, nema nikakvog pritiska, Bogu hvala što imam tako divnu životnu misiju i mogućnosti da se opušteno time bavim. Sva slava Gospodu!

NN: Nakon prošlogodišnjeg nastupa na "Demofestu" ponovo dolazite u Banjaluku. Šta biste poručili Banjalučanima pred nastup u KSB-u, kakvu atmosferu očekujete ovog puta?

BANE SANŠAJN: Neka bude atmosfera u KSB-u kao svaki put kad smo svirali u Banjaluci i biće super, kao što je uvek i bila!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.