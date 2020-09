Banjalučani "Kajtez and The Gang" u singlu "Into" o odlasku mladih

Banjalučki sastav "Kajtez and The Gang" predstavio je publici video-spot za singl "Into" koji govori o odlasku ljudi iz naše zemlje. Frontemen ovog sastava Borislav Kajtez ističe da je pjesma nastala kao odgovor na odlazak jednog prijatelja u inostranstvo, te opisuje novi početak i ljutnju zbog toga.

"Pjesma govori o tome koliko imamo vremena da započnemo novi život i koliko je tužno i poražavajuće ostaviti sve što si gradio i što je bila tvoja stvarnost do tog trenutka", rekao je Kajtez.

Numera "Into" je snimljena u studiju Borisa Glišića, "Plazma Audio Production", a za mastering je bio zadužen Dražen Kecman iz "Cirith Ungol" studija iz Aleksandrovca.

"Dražena Kecmana sam upoznao prije mjesec dana, poslao mu trake i on je probudio pjesmu i naš interes za nju, mislim da je uradio sjajan posao, prepoznao je atmosferu i ono što smo željeli postići i reći, u kontekstu produkcije, zvuka i uopšte sentimenta pjesme", dodao je Kajtez.

Novi singl je dobio i zanimljiv prateći animirani spot, za koji je bio zadužen Zoran Radonjić.

"Nadam se da spot priča priču koja se proteže kroz sve moje pjesme. Priča o tome kako odnos s pravom osobom i ljudima koji nas okružuju je ono što nas može napraviti boljim, može promijeniti naše i živote tih istih ljudi, poenta je da naša sreća i zadovoljstvo ponajviše zavise od osmijeha ljudi oko nas", zaključio je Kajtez.

Pojava pandemije virusa korona uticala je na sve umjetnike, pa tako i na ovog talentovanog izvođača. Kajtez smatra da je došlo čudno vrijeme, te da je postojala romantična ideja da se period izolacije koristi za stvaranje novog autorskog materijala.

"Romantična ideja bi bila da sjediš zatvoren kući i pišeš pjesme, da iskoristiš vrijeme koje ti je dato na najbolji način, bilo je i toga, ali količina informacija, nelogičnosti ovog vremena i straha ponekad otupi tu romantiku, ali samo privremeno", rekao je Kajtez.

Nova pjesma je naišla na sjajne reakcije publike, ali i kolega iz muzičke industrije s kojima će nastaviti saradnju i na drugim najavljenim projektima.

"Dražen Kecman je pohvalio naš rad i nadam se dugoročnoj saradnji. Uskoro očekujemo singl 'Give Me Time', ali i još pjesama", poručio je Kajtez.

Banjalučki bend "Kajtez and the Gang" čine jedni od najtalentovanijih muzičara iz grada na Vrbasu, a Borislav dodaje da ne želi da bude skroman kada kaže da su to najbolji muzičari na našim prostorima.

"'Kajtez and The Gang' čine stvarno, po meni, ponajbolji muzičari na ovim prostorima, Nikola Kotroman, čija se muzika može čuti na YouTubeu i drugim muzičkim platformama, divan muzičar, isto kao i Rade Vojvodić, koji je na sceni posljednjih 30 godina, Goran Božić Glista, sjajan basista, odlični bubnjar Damir Marjanović, koji je radio na ovoj pjesmi, i naš bubnjar Sava Knežević", rekao je on.