Banjalučani horski pjevali sa "Štukama"

Bend "Letu štuke" iz Sarajeva održao je koncert u Klubu studenata Banjaluka (KSB). Frontmen benda Dino Šaran na početku koncerta kratko je pozdravio publiku koja dugo nije imala priliku da uživa u nastupu popularnih "Štuka", a onda su uslijedile numere sa novog studijskog albuma "Topla voda", koji bend aktivno promoviše.

Nizali su se novi hitovi, a sam Dino Šaran nije želio pred publikom mnogo da govori, već je okupljene u KSB-u sa pjesmama poveo kroz sjajno muzičko veče. Novi album ovog sastava je, po riječima publike i kritike, poprilično šarolik te se na njemu osjeti i čuje mnogo različitih muzičkih pravaca i uticaja, a sam Šaran ističe da je eklekticizam ono što je njega kao autora uvijek najviše zanimalo.

"Živimo u vremenu 'copy-paste' filozofije, odnosno igranja na sigurnu kartu. 'Štuke' uvijek rade suprotno od mejnstrima, mada među pjesmama ima izuzetaka koji potvrđuju pravilo. Nema potrebe drviti uvijek isto", zaključio je Šaran. Sarajevski sastav često na svojim pjesmama sarađuje sa kolegama sa muzičke scene, a kako Dino Šaran ističe, teško bi mu bilo izdvojiti najdražu saradnju, jer to ne bi bilo fer prema drugim muzičarima. Ipak, jedna od ovih pjesama pod nazivom "Zemlja gori", koju je bend uradio zajedno sa grupom "Dubioza kolektiv", izazvala je posebno oduševljenje kod okupljenih u KSB-u. Publika je sa rukama u vazduhu i aplauzima ispratila nastup zajedno sa "Štukama" horski pjevajući i starije hitove sastava iz Sarajeva, pa su se tako nizale pjesme "Minimalizam", "Pero Papacoder", "Šutiš" i mnoge druge. Sam Dino Šaran je uoči koncerta rekao da je publika u gradu na Vrbasu sjajna i da to nije rečenica koju bi izgovorio za bilo koju publiku. Šaranove riječi publika u KSB-u je i potvrdila, a horsko pjevanje došlo je do vrhunca tokom izvođenja pjesme "Kao na zapad", tokom koje je Šaran okrenuo mikrofon prema publici koja je pjesmu pjevala sa bendom.