Banjalučani i Space Motion zaduženi za dnevnu zabavu

I ove godine zagrijavanje za odličan festivalski dnevni i večernji program, na šestom "Nektar OK festu", biće organizovano kraj najvećeg bazena na Balkanu.

Termin održavanja dnevnih zabava je od podne do 16 časova. Tokom tri festivalska dana od 12. do 14. jula publika na Tjentištu će imati prilike da uživa u virtuoznosti poznatih izvođača na OK Summer stageu. Prvog dana, u petak, na ovoj pozornici pokraj bazena će nastupiti Mladen Tomić. Nakon njega narednog dana, 13. jula, DJ pult će preuzeti banjalučki DJ Nebs Jack, a u nedjelju, 14. jula, publiku će zabavljati Space Motion.

Ovaj trojac zadužen je za odličnu atmosferu na jednoj od omiljenih lokacija OK kampera, koji odmor od ljetnih vrućina i uzavrele festivalske atmosfere traže u hladu bazena na Tjentištu, prikupljajući energiju i dobre vibracije za program koji ih u nastavku dana očekuje na Sensation OK stageu u OK kampu; Jägermeister main stageu i na afterpartijima.

Program OK Summer stagea i ove godine dodatno će upotpuniti sadržaje "Nektar OK festa", koji će i ovog puta svima onima koji se odluče otići na Tjentište priuštiti 72 sata neprekidne zabave i jedinstveno iskustvo festivalskog provoda.

"Uz vrhunska imena inostrane, regionalne i domaće muzičke scene, na tri festivalska stagea, kao i adrenalinski doživljaj koji donosi rafting na Tari i planinarske šetnje kroz NP Sutjeska, provod na Tjentištu je zagarantovan", poručili su organizatori.

"Nektar OK fest" prate prijatelji festivala: kompanija "M:tel" i Addiko banka.

"Ukoliko još niste osigurali svoj boravak na Tjentištu od 12. do 14. jula, pravo je vrijeme za to. Vrata 'OK kampa' otvorena su za sve ljubitelje prirode, druženja i odlične zabave", istakli su organizatori.

U ponudi su paketi "Paket III" /kamp + ulaznica + prevoz/ po cijeni od 70 KM, kao i OK kamp paket /kamp + ulaznica/ po cijeni od 35 KM.