Banjalučanin Aleksandar Dulić finalista Sabora narodne muzike u Srbiji

Aleksandar Dulić, pjevač iz Banjaluke, ovogodišnji je finalista Sabora narodne muzike na Radio-televiziji Srbije, a u pratnji orkestra ove kuće uskoro će nastupiti sa svojom autorskom pjesmom.

Krajem prošle godine Dulić se predstavio ovdašnjoj i regionalnoj publici pjesmom "Porodica", a prije sedam dana objavio je i numeru "Sa belim anđelima ode ti", što je bio dodatni povod za razgovor s ovim umjetnikom. Više o njegovoj karijeri i o pogledu na narodnu muziku pričao je u intervjuu.

NN: Učestvovaćete na najprestižnijem festivalu narodne muzike u regionu gdje ste u konkurenciji od više stotina kompozicija (oko 700) ušli u najuži izbor od 32 kompozicije, te će Vaša kompozicija biti emitovana uživo u izvođenju Narodnog orkestra Radio-televizije Srbije. Koliko Vam znači učešće na ovakvom festivalu?

DULIĆ: Da ne budem skroman, mislim da je to ozbiljan uspjeh za svakoga ko se bavi ovim poslom i na mnogo višem nivou nego ja, a kamoli za mene koji, nadam se, tek treba da uplivam u te najozbiljnije vode. Sama pomisao na to da pjesmu za koju sam pisao tekst i muziku u svojoj sobi, u jednom malom selu na Zmijanju (pokraj Banjaluke), dok djeca trče oko mene, treba da skida i uvježbava Narodni orkestar RTS kako bi je na festivalu izvodili uživo (u centru Beograda), a uz to sve da ću ja biti interpretator pjesme, je zaista nestvaran osjećaj. To je bukvalno san koji se ostvario. Festival se održava na način da se biraju najbolji tekst, muzika, aranžman i interpretacija.

NN: O kakvoj pjesmi je riječ?

DULIĆ: Aranžman mi je radio moj dugogodišnji kolega, prijatelj i saradnik Bojan Kičić, bez koga ova pjesma sigurno ne bi zvučala kako zvuči. Pjesma je jedna poučna životna priča, zove se "Bogu hvala", a govori o tome kako obično nismo svjesni svog pravog bogatstva i pravih životnih vrijednosti, kako čeznemo za nekim materijalnim stvarima, a koje su, složićete se, prolazne. Muzički dio u pjesmi najviše podsjeća na neku sevdalinku jer i sam festival se zasniva na očuvanju tradicionalne narodne muzike s ovih prostora. Pored toga što sam 9. januara na prepunom Trgu Krajine u Banjaluci na Dan Republike izvodio pjesmu "Pukni, zoro", ovaj događaj je nešto čime ću se ponositi cijelog života i zasigurno prepričavati svojoj djeci.

NN: Prije nekoliko dana objavili ste pjesmu "Sa belim anđelima ode ti", koja na YouTubeu ima već više od 60.000 pregleda. Recite nam nešto o radu na ovoj pjesmi?

DULIĆ: Nakon moje prve autorske pjesme "Porodica", probijanja leda na mom muzičkom putu i odlične reakcije publike na tu pjesmu, svakako da sam imao i imam želju i namjeru da snimam još pjesama. Pjesma "Sa belim anđelima ode ti" desila mi se slučajno. S obzirom na to da svoj rad promovišem putem društvenih mreža, nakon jedne pjesme koju sam objavio na istim, kontaktirali su me mnogi slušaoci i gledaoci kojima se svidjela moja interpretacija. Jedan od njih bio je Radan Ilić (Romeo Radan - ugledni tekstopisac). Rekao mi je da mu se sviđaju način i emocija kojima donosim pjesme, te da ima jednu pjesmu za mene za koju misli da bih je ja fantastično donio publici. Poslao mi je tekst, koji mi se svidio na prvu, ali nisam odmah pristao da je snimim jer sam htio da čujem kako su za tu pjesmu zamišljeni melodija i aranžman.

NN: Muziku i aranžman ste takođe dobili?

DULIĆ: Da, nakon nekoliko dana javio mi se njegov saradnik Zoran Tutunović Tutun, koji mi je poslao demo pjesme. Ne mogu da vam ne prenesem svoje oduševljenje kada sam vidio na telefonu da me zove taj čovjek jer to je čovjek koji je uradio hiljade aranžmana za najveće zvijezde naše narodne muzike i koji iza sebe ima više od 300 hitova. Kada sam prvi put poslušao demo sa vrhunskim tekstom i muzikom, odmah sam odlučio da je to moja sljedeća pjesma. Da vam ne dužim više, finalni proizvod je ovo što danas slušamo. Spot za pjesmu smo snimali na Paliću, kod Subotice, a glavni i odgovorni za vrhunski spot je Vanja Zelenski. I još nešto, vjerovali ili ne, kompletan projekat me koštao nula KM, jer sve sam dobio na poklon, i ovim putem zahvaljujem svima koji su dali doprinos da pjesma ovako zvuči i izgleda, a posebno Radanu koji je bio inicijator da nešto ovako napravimo. Pjesma je za kratak period postala jako slušana i prihvaćena od strane publike, a komentari su više nego pozitivni.

NN: Kao i za Vašu prvu pjesmu "Porodica" urađena je profesionalna produkcija, kako audio, tako i video, u koje je, pretpostavljam, uloženo mnogo truda. Koliko Vam je iskustvo s pjesmom "Porodica" pomoglo u vezi sa snimanjem nove pjesme?

DULIĆ: Pomoglo mi je dosta jer sam s pjesmom "Porodica" postavio ljestvicu na određen nivo kvaliteta i rekao sebi da neću da idem ispod toga, ali onog momenta kad sam vidio "s kim imam posla", znao sam da će to biti odrađeno na najvišem nivou produkcije, kao što i jeste.

NN: Bavite se narodnom muzikom, a posljednjih godina pa i decenija svašta se podrazumijeva pod ovim terminom. Šta je za Vas narodna muzika danas, kako biste je definisali?

DULIĆ: Svjedoci smo da je u modernom društvu poremećen sistem vrijednosti skoro u svemu, pa su tako i u muzici isplivale stvari koje manje vrijede. Ne bih nikoga da vrijeđam, ali mislim da unazad 10 godina imamo još bar tri djelatnosti koje se prodaju pod okriljem i na račun muzike, a vremenom su uzeli primat i postavili to kao osnovu, a muziku stavili u drugi plan. Ljudi to slušaju, gledaju i to postaje standard. Vratimo se nekoliko godina unazad i čuvajmo to, to je prava narodna muzika, znate na šta mislim. Tekst treba da ima priču, a muzika dušu.

NN: Pjesma "Porodica", Vaš autorski prvenac, donijela Vam je značajan proboj na muzičkoj sceni. Koliko je po Vašem iskustvu prihvaćena od strane publike kad nastupate uživo?

DULIĆ: Pjesma "Porodica" će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu i na mom repertoaru jer je autobiografska, a ujedno i prva pjesma koju sam snimio. Odlično je prošla kod publike i stalno mi je traže na nastupima. Pjesma je jako emotivna i na nastupima je često propraćena suzama.

NN: Koji su Vaši planovi, osim učešća na Saboru narodne muzike? Kada možemo očekivati nove pjesme, pa i album?

DULIĆ: O albumu još ne razmišljam, ali ne kažem da neću snimiti u narednom periodu. Više sam pristalica da u toku godine snimim pet pojedinačnih pjesama i svakoj dam veći medijski prostor. Ono što je sigurno jeste da ću do kraja godine, pored ove dvije koje su već snimljene, "Porodica" i "Sa belim anđelima ode ti", uz svoje ime imati još dvije pjesme, a to je već pomenuta festivalska pjesma "Bogu hvala" i još jedna veselija i brža pjesma koju već sa kolegom Bojanom Kičićem privodim kraju.