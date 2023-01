Banjalučanin Danilo Milosavljević oduševljava glasom i sprema se da osvoji veliku scenu

BANJALUKA - Talentovani dječak Danilo Milosavljević (15) iz Banjaluke sticajem okolnosti počeo je pjevati sa deset godina, a zanimljivo je da do tada nije ni znao da ima talenat za muziku niti je izražavao želju da se bavi pjevanjem.

Inače, njemu je još kao trogodišnjaku dijagnostikovana bronhijalna astma te je ljekar nakon dugogodišnje terapije posavjetovao njegove roditelje da ga upišu na časove pjevanja i tako prirodnim putem izliječi astmu.

Kako kaže njegova majka Tea, u periodu kada je bolovao od astme, a koja je sada izliječena, profesor dr Branimir Nestorović, koji ga je i liječio, u jednom momentu je isključio terapiju i predložio da ga upišu na časove pjevanja, a koji će mu, kako se i ispostavilo, pomoći.

Tako je Danilo krenuo na časove kod profesorke iz vokalnog ateljea "MaMa VOX" Maje Manojlović, koja mu je dosta pomogla i razvila njegov talenat. Tokom individualnih časova radili su na tehnici pjevanja, te ga je uskoro prijavila na prvo takmičenje.

Nakon samo mjesec dana, Danilo je već bio na sceni Đurđevdanskog festivala. Ubrzo su se počeli nizati nastupi na raznim festivalima, a zajedno sa roditeljima je obišao cijeli region te je u svoju Banjaluku počeo donositi mnogobrojne nagrade.

"Nekad je to bilo prvo mjesto, nekad drugo, ali je donio veliki broj nagrada u svoj grad", kaže njegova majka Tea.

Iza njega su brojna takmičenja, pa je tako učestvovao i osvajao nagrade na festivalu u Subotici, zatim u Kikindi na festivalu "Ta se pesma ljubav zove", gdje je osvojio "Grand prix". Osim toga, i na festivalu "Čarobna frula" u Zagrebu je osvojio prvo mjesto, i to u polufinalu sa Bojanom Radovanović, te prvu nagradu u finalu u svojoj grupi, a ubrzo se okitio još jednim "Grand prixom" iz Sombora na festivalu "Šareni vokali".

O svojim nagradama i uspjesima Danilo za "Nezavisne novine" priča sa mnogo emocija, a kojima su ispunjene njegove pjesme i nastupi.

Njemu se ostvarila i velika želja, a to je da učestvuje i na jednom velikom muzičkom takmičenju, koje će se tek emitovati u narednom periodu.

"Još kao dječak sam maštao da stanem na tu binu i pokažem svoj talenat", kaže Danilo.

Na ovom takmičenju je već oduševio žiri, koji nije ostao imun na njegovo pjevanje te je dobio samo pozitivne komentare, a opravdao je i ranije dobijenu titulu "dječak sa emocijom".

"Uglavnom, oni ne mogu vjerovati da imam samo 15 godina", priča ovaj petnaestogodišnjak.

Ističe da sluša sve muzičke žanrove, ali da mu najviše odgovora ono što i pjeva, a to je pop muzika.

Uvijek se prvo odluči predstaviti se sa baladama, jer su to, ističe, pjesme u kojima pokazuju svoje emocije. On sluša i novokomponovanu muziku, no u njoj se ne pronalazi niti je izvodi.

"Volio bih da u budućnosti nastavim pjevati, snimim svoje pjesme, a zatim nekad, za desetak godina, pripremim i svoj prvi koncert. Već godinu i nešto više vrijedno radim sa profesorkom Andreom Rađenović iz Beograda, koja me sprema za ovo takmičenje", kroz osmijeh kaže Danilo.

Njemu je, kako kaže, uzor makedonski slavuj Toše Proeski, koji je, nažalost, prerano preminuo, ali i pjevači Željko Joksimović, Toni Cetinski, te grupa "Indeksi", čije pjesme sluša, ali ih i priprema za novo takmičenje.

"Tošeta Proeskog slušam otkad sam se počeo baviti pjevanjem. Prvi put sam čuo njegovu pjesmu na YouTubeu i tada mi se svidjelo kako je izvodi. Pročitao sam i knjigu o njemu nekoliko puta, gledao dokumentarac, i znam skoro sve njegove pjesme", navodi Danilo.

Priča kako mu je najdraži nastup bio kada je kao dvanaestogodišnjak nastupao na manifestaciji "Oskar popularnosti".

"To mi je najljepše od svih gostovanja i festivala na kojima sam bio, a tu sam pjevao sa drugaricom Bojanom Radovanović, koja mi je takođe pomogla i savjetovala me", ističe Danilo.

Ovaj tinejdžer je za Novu godinu nastupao sa Gocom Tržan u Banjaluci, a svoj talenat će pokazati i za pravoslavnu Novu godinu, te će u gradu na Vrbasu zajedno sa Banjalučanima pjevati poznatu makedonsku pjesmu "Jovano, Jovanko", koju je i Toše otpjevao.

Danilo inače ide u srednju školu, smjer informatičko-računarski, odličan je učenik, a, kako kaže, i škola ga od početka podržava, izlaze mu u susret i daju mu vjetar u leđa. Iako su mu dani prepuni obaveza, jer redovno ide na časove pjevanja, i to tri-četiri puta sedmično, zatim su tu škola i treninzi, opet sve uspijeva uskladiti bez mnogo napora.

Njegova majka Tea priča kako mu cijela porodica pruža neizmjernu podršku, i to prvenstveno stariji brat Jugoslav i mlađa sestra Mia.

"Meni roditelji prije svakog nastupa kažu: 'Nemoj da se brineš da li si nešto dobro otpjevao ili da li je nešto bilo loše, a čak i kad bi ispao, znaj da te mi uvijek očekujemo sa osmijehom na licu.' Uvijek me oraspolože ako vide da nisam zadovoljan nekim nastupom i zaista mi mnogo znači ta njihova podrška", naglašava Danilo.

Veliku podršku mu pruža djed Ljubomir, koji po hiljadu puta gleda njegove nastupe, odvozi ga, dovozi i živi njegov san zajedno s njim.

"Djedova podrška je i navjeća, svaki nastup i takmičenje je ispratio, ako ne uživo, onda preko telefona i TV-a", kroz osmijeh kaže Danilo.

On se može pohvaliti i brojnim prijateljima koje je upoznao na svim ovim takmičenjima, pa se tako veliki broj njih trenutno takmiči zajedno s njim, a prema njegovim riječima, među ovim mladim ljudima ne postoji konkurencija, već se druže, zabavljaju i pjevaju.

Tako veliku podršku ima i od prijatelja koji je prošao kroz ovo takmičenje Davida Radosavljevića, te mu je on već dosta pomogao pokazujući mu kako da svoje emocije predstavi publici, ali i oko scenskog nastupa.

Njegov talenat su prepoznali drugi pjevači, pa mu je tako pjevač Danijel Alibabić poklonio pjesmu "Ljubav beskrajna", i s tom pjesmom je osvojio "Grand prix" u Somboru te je s njom osvojio mnogobrojne nagrade, a ona je zaslužna da ga prozovu "dječakom sa emocijom". Osim toga, i njegova pjesma "Simpatija", koju su radili Nemanja Mihajlović i Tode Nikoletić, obišla je cijeli region, a do sada je snimio i veliki broj covera.

On se uvijek rado odazove i humanitarnim koncertima, a dodaje da je zahvalan Banjaluci, jer ga je grad podržao i prepoznao njegov talenat, te ga često pozivaju na razne manifestacije.