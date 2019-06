Banjalučanin pobjednik “Pinkovih zvezdica - All stars”

Sergej Pajić iz Banjaluke pobjednik je pete sezone "Pinkovih zvezdica - All stars".

Na velikoj sceni spektakularnog takmičenja "Pinkove zvezdice - All Stars" sinoć se u superfinalu predstavilo 12 takmičara.

Milionski auditorijum je osam mjeseci pratio takmičenje i odlučio da baš oni zaslužuju da se nađu u superfinalu. Mladi talenti dali su sve od sebe u prvom krugu, a njih 8 je prošlo u drugi krug.

Zvjezdice su briljirale i u drugom krugu, a u treći i ujedno posljednji krug prošlo je njih dvoje Sergej Pajić i Bojana Radovanović.

Superfinalisti su nastupali sa pjesmama koje su obilježile njihovo učešće u "All Stars" sezoni. Bojana je izvela miks pjesama "Taki, taki", "Say my name" i "New rules".

Sergej je pjevao pesmu "Trans", koju u originalu izvodi Milan Stanković.

Kada su završili svoje nastupe, došlo je vrijeme da poslije osam mjeseci dobijemo novu Pinkovu zvjezdicu.

Voditeljka Marijana Mićić dobila je i kovertu sa konačnim rezultatima, pa je kucnuo čas da se proglasi pobjednik "Pinkovih zvjezdica - All stars".

Svi superfinalisti dobili su slatki paket u svojoj težini, a pobjednik dobija vaučer od 150.000 za kupovinu namještaja, zatim 50.000 dinara za kupovinu u Deksiku, superfinalisti dobijaju i pet mikrofona. Pobjednik od Globaltela dobija i telefon sa karticom, ali i putovanje u Crnu Goru.

Televizija Pink poklanja jednom takmičaru put u Diznilend kao zvjezdici koja se najbolje snašla u svim žanrovima, a to je Darija Vračević.

Drugi takmičar koji takođe dobija putovanje u Diznilend je David Marković, kog je odabrao stručni žiri.

Mikrofone od televizije Pink dobili su: Darija Vračević, Antonia Gigovska, David Marković, Bojana Radovanović i Sergej Pajić.

(Alo)