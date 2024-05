Banjalučanka Marija Vuković ovjenčana sa dvije nagrade na festivalu "Angel voice"

BANJALUKA - Marija Vuković, jedanaestogodišnja djevojčica iz Banjaluke, na internacionalnom muzičkom festivalu "Angel voice", održanom u Beogradu, takmičila se u juniorskom uzrastu u dvije kategorije, te osvojila dvije prve nagrade.

U velikoj konkurenciji izvođači iz više od 15 zemalja takmičili su se u nekoliko kategorija - za najbolju novu kompoziciju, za najbolju vokalnu interpretaciju, kao i za najbolji duet.

Vukovićeva, jedini takmičar iz BiH u kategoriji za najbolju novu kompoziciju u juniorskom uzrastu, osvojila je prvo mjesto sa numerom "Postaću zvijezda" po glasovima žirija, te prvo mjesto u kategoriji vokalne interpretacije, sa pjesmom "Get back up again" iz mjuzikla "Trolls".

"Na ovom takmičenju stekla sam mnogo prijatelja i super smo se zabavili. Iako je bilo više kategorija i nisu svi osvojili nagrade, svi smo uživali i lijepo se osjećali na bini, kada smo dobili veliki aplauz i podršku publike i porodica", kazala je mlada umjetnica za "Nezavisne", uz napomenu da je autor muzike i teksta za pjesmu "Postaću zvijezda" Dušan Šestić, a aranžmana Goran Đenić iz Banjaluke.

Vukovićeva je učenica šestog razreda Osnovne škole "Branko Ćopić" iz Banjaluke, a uporedo pohađa i školu pjevanja u vokalnom ateljeu "Mama Vox", kod profesorice Maje Manojlović.

Osim učešća na festivalu "Angel voice", Marija je imala zapažen nastup i na prošlogodišnjem međunarodnom Đurđevdanskom festivalu dječije pjesme u Banjaluci.

"Učešće na Đurđevdanskom festivalu bilo je zanimljivo iskustvo, s obzirom na to da mi je to bilo prvo takmičenje, a iako nisam pobijedila, lijepo sam se provela sa novim drugarima. Ovogodišnjim učesnicima, koji će na binu stati 17. maja u Sportskom centru 'Borik', poručila bih da se ne brinu za pobjedu, već da uživaju i da se zabave, jer svi smo mi pobjednici", kazala je Vukovićeva.

Navodi da su joj u planu nastupi na još nekim festivalima, te snimanje covera i novih pjesama.

