Banjalučka muzičarka Andra Kiddo za "Nezavisne": Uspjeh se gradi malim koracima

Mlada banjalučka umjetnica Aleksandra Škrbić, koja nastupa pod imenom Andra Kiddo, nedavno je izdala album prvenac.

Album nosi naziv "Tama" i donosi osam pjesama, šest novih i dva singla objavljena prošle godine, a spoj različitih žanrova upakovanih u jednu cjelinu, donosi priču o dubokim emocijama, unutrašnjem mraku i ličnim doživljajima međuljudskih odnosa.

Većinu numera potpisuje Nemanja Ristić X kao autor i producent, za tekstove je zaslužan Nenad Bosnić, miks i master potpisuje "Digital Boyler Studio", dok su Velcy i Marko Stc bili zaduženi za muziku i aranžman na određenim pjesmama.

Nove pjesme publika će uživo moći čuti na banjalučkom "Freshwaveu", te na "Mostar Summer Festu".

Andra Kiddo je kao dijete pjevala u horu "Jedinstvo", zatim je radila kao voditelj, u marketingu, nastupala je širom zemlje i regiona, izvodeći najveće domaće i svjetske R'n'B hitove, da bi se od prošle godine upustila u autorske vode. O debitantskom albumu, domaćoj muzičkoj sceni, te planovima za budućnost umjetnica je govorila u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Prije godinu dana objavili ste prvi singl, a publika sada ima priliku da presluša cijeli album. Koliko je bilo zahtjevno pripremiti ga i kako je tekao proces rada?

ANDRA KIDDO: To je čak jedna interesantna priča. Naime, nakon što sam objavila drugi singl u decembru, rekla sam prvo sebi (da niko ne čuje) da ja ove godine želim da izađem pred publiku sa novim albumom. Nakon toga sam nazvala producenta, Nemanju Ristića X, kojeg sam pitala da li je to uopšte izvodljivo, na šta mi je on odgovorio da je to suludo, ali da ćemo uspjeti. Tako smo prethodnih pola godine bili stalno u komunikaciji, a ja nerijetko na relaciji Beograd - Banjaluka. Konstantno smo radili, preslušavali, dorađivali i na kraju uradili šest novih pjesama. Nakon toga, otišla sam u "Digital Boyler Studio", gdje smo snimili vokale i odakle je izašao mix i master za nove stvari. Svakako da je bilo naporno, ali nas je vukao neki unutrašnji drajv da izbacimo album na koji ćemo svi biti ponosni.

NN: Album ste izdali bez diskografske kuće, zbog čega ste se odlučili na to? Koje prednosti i mane ta odluka donosi i ko Vam je sve pomogao pri izradi albuma "Tama"?

ANDRA KIDDO: Ja sam za velike diskografske kuće još neprimjetno ime, a nekako nisam htjela da jurim bilo šta po svaku cijenu i da pregovaram sa kućama koje se konceptualno i muzički ne bi uklopile uz ovo što radim. Mane su svakako što apsolutno sav sadržaj i promociju finansiram sama, a prednosti se odnose na samostalno donošenje odluka u svim aspektima, što mi je za prvo izdanje važno, jer sam željela da ima autentičnost i blisku poveznicu s onim što ja jesam, kako razmišljam i kako želim da se izrazim. Što se tiče pomoći, za prva dva singla sam imala sponzore koji su dobrim dijelom učestvovali u troškovima realizacije spotova. Takođe, od velike pomoći su mi bili drugari, prijatelji i poznanici, veliki kreativci koji su se našli tu da me podrže i urade mnoge stvari koje su u njihovom domenu. Svi ti ljudi su potpisani ispod pjesama, pa bih voljela sad i da vaši čitaoci obrate pažnju na njih, jer ovo sve definitivno ne bih mogla sama.

NN: Iako se prvenstveno bavite pop muzikom, na ovom albumu čuju se i primjese drugih žanrova?

ANDRA KIDDO: Mislim da će se sa mnom većina usaglasiti da je danas nemoguće precizno definisati muziku koja prati nove tokove zvuka. Na mom albumu može da se čuje pop, R'n'B, rep, trep… Iskreno, nisam ni sama sigurna, a ne bih ni voljela da se ograničim bilo kojim žanrom. Vjerujem da muzika može ili ne može da te radi, sve ostalo su formalnosti od kojih ja svim svojim bićem bježim.

NN: Publika će uskoro imati priliku da Vas uživo čuje na nekim domaćim festivalima?

ANDRA KIDDO: Uh, ne volim mnogo unaprijed da govorim da ljudi ne stvore pogrešna očekivanja, ali za nastupe stvarno pripremamo jedan mali muzičko-vizuelni performans. U globalu, ja volim da razmišljam o svakom detalju, a live nastupi su idealna prilika da se to pokaže. Teodora Radivojević priprema koreografiju za plesačice, Maja Bojić Oridžidži će biti DJ, a moram da otkrijem i da sam dogovorila saradnju sa jednom od najvećih bh. modnih dizajnerki - Aleksandrom Lovrić, u čijim ćemo komadima da se pojavimo i upotpunimo cijeli koncept.

NN: Ranije ste izvodili tuđa djela. Šta Vas je podstaklo na to da se okušate u autorskoj karijeri i koliko je težak taj iskorak?

ANDRA KIDDO: Nekoliko godina prije nego što ću uploviti u autorske vode, odlučila sam da napustim cover svirke. Iako mnogo uživam u live nastupima i to je nešto što me posebno pokreće, imam osjećaj da sebe nisam mogla najbolje da pronađem, ni muzički, ni konceptualno, u toj priči. Sa druge strane, i tad sam nagovarala ekipu da uradimo nešto svoje, ali mislim da je prilično teško da se sve vizije poklope i zbog toga veliko poštovanje imam prema bendovima koji uspiju da iz cover angažmana uplove u autorske vode. Ipak, imam tu čast da sam sarađivala sa divnim ljudima i da nosim bezbroj lijepih uspomena sa putovanja i nastupa. Meni nije bilo teško kasnije da krenem solo, jer sam u međuvremenu sazrela, pronašla ono što mi odgovara i na kraju bila spremna da izađem u javnost kao neko ko ovo radi zato što to bezgranično voli.

NN: Koje je Vaše mišljenje o domaćoj muzičkoj sceni i kakvo je mjesto pop muzike u tom kontekstu?

ANDRA KIDDO: Uvijek moram da razdvojim lokalno i regionalno stanje na muzičkoj sceni. Mislim da su u globalu okolne države dosta muzički angažovanije od nas, ali i u Bosni i Hercegovini, pa i Banjaluci vidim pomak. Dolaze neke nove generacije, novi autori, djeluje mi da smo svjesniji da neće doći neki čarobnjak koji će od nas da napravi globalne zvijezde, već treba sami da krenemo malim koracima i da gradimo publiku oko sebe. Ipak, na kraju je važno da nađemo način da se kreativno izrazimo, a sve ostalo prirodno dolazi samo po sebi. Ili ne dolazi, ali bar smo pokušali.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, da li nešto možete da najavite?

ANDRA KIDDO: Možda je rano za najave, jer sam prije nekoliko dana izbacila album, ali zasad mogu da kažem da sam u razgovorima za neke zanimljive saradnje i da, čim prođe talas nastupa, počinjem da radim na novoj muzici.

Tajana Dedić Starović autor spota

NN: Objavili ste i spot za pjesmu "Tama", koji je radila Tajana Dedić Starović. Kako je tekla ta saradnja?

ANDRA KIDDO: Tajana je jedan veliki kreativac, nevjerovatan profesionalac i, ono što ću usput zaključiti, veoma dobar čovjek. Saradnja je tekla potpuno rasterećeno i sve vrijeme smo bile na istom tragu, što mislim da je doprinijelo tome da u procesu obje uživamo. Ako mene pitate, spot je bolji nego što sam mislila da će biti, a imala sam vrlo visoka očekivanja.