Banjalučke "Flutete" snimile spot za djelo "Od Šukejena do Šibuje"

BANJALUKA - Kvartet flauta "Flutete" iz Banjaluke snimio je spot za djelo pisano po narudžbi za ovaj ansambl "Od Šukejena do Šibuje", čiji je autor Nikolaj Bruher. Spot će biti predstavljen sutra u Banjaluci.

Članice "Fluteta" su 2017. godine osmislile i realizovale projekat pod nazivom "All these premieres", gdje su dale istorijski pregled premijernih izvođenja nekoliko dijela njemačkih kompozitora (scenografijom, kostimima i, naravno, muzikom i naracijom dočarale duh vremena od baroka do današnjih dana). Potom su na kraju koncerta izvele jednu stvarnu premijeru, a u pitanju je djelo koje je sada ekranizovano i video-spotom.

"Kompozitor Nikolaj Bruher prisustvovao je premijeri i obratio se publici, koja je potom prvi put čula djelo. Projekat su podržali Ambasada Njemačke u BiH, Ministarstvo prosvjete i kulture RS i grad Banjaluka. Nakon tri godine od izvođenja djela, koje je inače postalo stalni i prepoznatljivi dio repertoara 'Fluteta', nastao je i spot", navela je Sunčica Lončar, jedna od članica "Fluteta".

"Flutete", kvartet flauta iz Banjaluke, postoji od 2014. godine i vrlo je aktivan ansambl, kako u održavanju koncerata tako i u realizovanju projekata iz oblasti kulture, tačnije, klasične muzike.

U njihovoj organizaciji održavaju se i "Dani flaute" u Banjaluci, koji su ove godine otkazani zbog epidemioloških mjera.