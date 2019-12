Banjalučki bend "Charna" najavio promociju novog singla za kraj godine

​Banjaluka je uvijek slovila za grad dobre muzike te je prije deset godina iznjedrila bend "Charna", koji se od samog početka fokusirao na autorski rad, gradeći čvrst zvuk sa dosta melodijskih i dinamičkih dionica.

Nakon gubitka jednog od, kako kažu, najbitnijih članova benda Zlatka - Zlaje Mušića, na njihovom kreativnom nebu nastupilo je zatišje, no sada se vraćaju novim singlom "Sanjaš", u koji su uložili mnogo truda i rada.

Lično preispitivanje, zdrava kritika sebe i društva, utopijska potraga za istinom kao i socijalno stanje neke su od tema u kojima bend nalazi inspiraciju za stvaralaštvo, te je tako bilo i ovaj put, te su se u bendu "Charna" pozabavili temom odlaska mladih ljudi iz zemlje. Iako hard rok kojem naginju nije profitabilan pravac, iz benda poručuju da im je njihov put bitniji od koketiranja sa žanrovima koji mogu dovesti neki privremeni profit.

Na pjesmi "Sanjaš" su do sada najduže radili te su u skladu s tim i očekivanja velika. Pjevač benda David Jojić je za "Nezavisne" istakao kako je sam bend "Charna" pretrpio promjene, ali su dobili veliko pojačanje s novim članovima, pa su se stvari poklopile na pravi način.

Sjajni muzičari unutar benda David Jojić (vokal), Igor Stanković (gitara), Darko Karać (bas gitara), Stanko Raljić (bubanj) potpisuju muziku, no kako kažu, vodili su se teorijom da svako treba da radi posao za koji se školovao.

"Sam miks i mastering je radio Dražen Kecman iz 'Cirith Ungol' studija. Kada je u pitanju spot, režiser Boško Krljaš je maestralno vodio snimanje, za kameru je bio zadužen Vedran Ševčuk Alf, koji stoji iza 'Paradajz' produkcije, s kojim smo i ranije sarađivali, a glumac Narodnog pozorišta RS Bojan Kolopić je tako sjajno odigrao lik čovjeka koji na svojoj duši ima teret dileme odlaska ili ostanka, toliko dobro da smo tokom snimanja u nekoliko navrata pomislili da neće izdržati pritisak koji mu je na duši, a čovjek je zapravo samo bio u zadanom liku", istakao je Jojić.

Stihove singla "Sanjaš" ovog puta potpisuje Marija Đurić, za koju ističu da se savršeno uklopila te nadovezala na sve prethodne tekstove "Charne", koji su nastajali iz pera njihovog preminulog člana benda Zlatka - Zlaje Mušića.

"Mariju sam upoznao preko poznanstva sa sastavom 'Gitarinet' iz Beograda, i tada sam shvatio da djevojka poeziju i liriku drži u malom prstu. Neformalno smo razgovarali o ideji za tekst, i ona je već narednog dana došla sa gotovim tekstom, koji je bio upravo ono što smo tražili", rekao je Jojić.

Bend "Charna" postoji već duži period, no napravili su pauzu nakon nesretnog slučaja i gubitka jednog od članova benda, te, kako ističu, sada je odgovornost na bendu veća.

"Nakon Zlajine smrti sve je ukazivalo na to da bend više neće nikada raditi jer on je bio glava ovog sastava i neke od njegovih nedovršenih ideja nije bilo moguće završiti. Ipak, nastavili smo dalje, ovo nam je druga pjesma od kako nas je on napustio, a treća će uskoro biti u studiju. Sve što stvaramo mjerimo više puta, jer ne želimo da odstupimo od originalne ideje pravca kojim bend treba da ide", iskren je bio Jojić.

U singlu "Sanjaš", koji će biti predstavljen 26. decembra, Jojić ističe da je pokušao da ispriča svoje iskustvo napuštanja zemlje.

"Bio sam u grupi koja je spakovala kofere i tražila sreću na Zapadu. Mislim da mi je to na neki način i dalo pravo da se bavim ovom tematikom jer sam vidio sjaj obje strane medalje. Iskreno, nakon brojnih negativnih iskustava u tuđini, shvatio sam da ja zapravo nisam ni pokušao da stvaram svoju budućnost u svojoj zemlji, već sam po završetku fakulteta spakovao kofere", objasnio je Jojić.

On je dodao da je već osjetio obje strane života i smatra da je donio ispravnu odluku svojim povratkom.

"Sa mnom će se složiti i ostali članovi benda 'Charna' koji su već imali nekoliko prilika za odlazak, ali su, kako i kaže jedan od stihova naše nove pjesme, 'spustili kofere i otkazali pogrešan let'".