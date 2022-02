Banjalučki bend "Racija" objavio pjesmu "Plamen"

Banjalučki bend "Racija", publici poznat od 2014. godine, nedavno je predstavio novu pjesmu i spot pod nazivom "Plamen", a u razgovoru za "Nezavisne" Neven Đurić, osnivač, gitarista i stalni član ove grupe, otkrio je detalje o njoj.

Prema njegovim riječima, "Plamen" bi mogao da se okarakteriše kao autobiografska pjesma te da ovaj put može da se pohvali autorskim radom jer je sam napisao tekst, uradio muziku i aranžman, a posebno je uživao u ulozi montažera spota.

"Pjesma opisuje osobu koja sve trpa pod tepih, sve svima oprašta, izvinjava se i kad nije kriva i jednostavno bježi od konflikta na svaki mogući način da bi sačuvao svoj unutrašnji mir. 'Plamen' predstavlja gnjev takve osobe, koji se postepeno povećava i jednostavno u nekom momentu bude dovoljno jak da se ne može kontrolisati i spali sve pred sobom. To se može interpretirati kao slom živaca. To sve dijelom podsjeća na Jokera, pa je tako nastao i onaj luđački smijeh pri kraju pjesme", kazao je Đurić za "Nezavisne".

Bend "Racija" godinama unazad uživa popularnost, naročito među banjalučkom publikom, a ono što posebno krasi njihovo stvaralaštvo jeste rad na opakim notama u saradnji sa brojnim prijateljima.

"Ekipa koja uvijek radi na pjesmama je širi krug prijatelja. Smatram da je tako najbolje jer je puno zabavnije doživljavati snimanje pjesme i spota kao hobi i druženje, nego kao posao. Svima se podudaraju energije na snimanjima pa je dosta lakše opustiti se i to na kraju utiče na finalni proizvod", izjavio je Đurić.

Pjesma je snimljena u studiju njihovog dugogodišnjeg saradnika i prijatelja Dražena Kecmana, za svjetlo su bili zaduženi Saša Kević i Andrej Zrnić, iza kamere je bio Aleksandar Stupar, a producent spota je Zoran Đurić. U posljednjih nekoliko godina ovaj bend svoj rad fokusira naročito na autorsko stvaralaštvo, a prema riječima Đurića, u bendu smatraju da je poenta muzike uopšteno upravo taj autorski rad.

"Možeš biti najbolji muzičar na planeti, ali to ti ne znači ništa ako nemaš svoj proizvod. Mi, srećom, nismo ni blizu najboljih muzičara pa se vadimo na autorske pjesme (smijeh). U pet godina postojanja i sviranja širom zemlje po pabovima, motorijadama, gitarijadama i festivalima dobili smo pristojan broj publike na koju uvijek možemo računati kao podršku kad izbacimo novu stvar i to nam je možda i najdraže. Kad god smo izbacili novu stvar, naša publika ju je isti dan podijelila na društvenim mrežama, što je nama najveća, a i najbitnija reklama", objasnio je Đurić za naš medij.

On smatra da je u današnje vrijeme jako teško održati pažnju publike, a isto tako i da se teško izdvojiti od drugih bendova ako nemate spot, a posebno je naglasio da publika vjerovatno nikada neće imati priliku vidjeti pjesmu "Racije" bez spota.

"Imamo oko 10 spremnih pjesama, neke od njih smo čak i svirali na našim svirkama još od prve godine postojanja. To bi išlo puno brže da se sve to može nekako finansijski opravdati. Ali s obzirom na to da snimanje pjesme kao i spota košta, i to ne malo za naše standarde, jednostavno nismo u mogućnosti da češće izbacimo autorske pjesme", pojasnio je Đurić.

Na pitanje da li današnja scena i publika imaju sluha za hard i hevi zvuk koji predstavljaju, te koliko je teško opstati u današnjici kao takav jedan bend, Đurić je objasnio da nema mjesta za bilo koji pod-žanr roka u mejnstrimu.

"Najbolji pokazatelj toga je što u posljednjih dvadeset godina nemamo nijedan bend koji je došao do nivoa 'Riblje čorbe', 'Divljih jagoda', 'Van Gogha', 'Hladnog piva' i sličnih kultnih imena scene. Na sreću, to može značiti da takve muzike dovoljno dugo nema u top-listama da bi mogla postati 'retro' i ponovo interesantna novim generacijama. Mi svakako nemamo snove o velikoj slavi, tako da nam to ne predstavlja problem da nastavimo s radom jer uživamo u svemu što se tiče benda", naglasio je Đurić.

Njihovi ciljevi su nešto skromniji, prema njegovim riječima, želja im je da ostanu zapisani u istoriju barem banjalučke muzičke scene.

"Znamo samo to da ćemo svirati i snimati nove pjesme dok god uživamo u tome i dok nam to nije obaveza", zaključio je Đurić.