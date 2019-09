Banjalučki bend "Subversion BL" sviraće u Austriji i Sloveniji

Banjalučki pank bend "Subversion BL" najavio je turneju tokom koje će nastupiti u Sloveniji i Austriji.

Banjalučani će 15. novembra zasvirati u Ljubljani na poziv Vladimira Jovanovića iz grupe "Gužva u bajt", a na ovom nastupu binu će dijeliti sa bendom "Rutinska kontrola" iz Ljubljane i legendarnim hc pank sastavom "Motus" iz Zagreba. Dan kasnije "Subversion BL" će se predstaviti publici u Beču, gdje će uz njih i "Motus" svirati i grupa "K.d.P.".

Lider benda "Subversion BL" Dalibor Mrša ističe da su poziv i priliku da sviraju van granica naše zemlje dobili od Želimira Radišića, koji je najzaslužniji za promociju pank zvuka i kulture.

"Riječ je o velikom entuzijasti i pank borcu, koji živi i radi u Beču i koji je svojim zalaganjem u Beč doveo mnoge bendove s područja bivše Jugoslavije", naglasio je Mrša.

Banjalučki muzičar ističe da je ovo velika čast za bend "Subversion BL" i ujedno njihova prva prilika da se predstave publici van granica naše zemlje.

"Ovo su ujedno naši prvi nastupi u Sloveniji i Austriji, i te kako nam znače, iako nam pomalo usporavaju rad na snimanju albuma, ali ne žalimo ni najmanje", zaključio je Mrša.

Banjalučki muzičar dodaje da je za njih velika čast što će dijeliti binu sa veteranima hc pank zvuka, bendom "Motus" iz Zagreba.

"Svi koji prate pank scenu znaju šta je i ko je 'Motus'. Zadovoljstvo je veće zbog činjenice da binu dijelimo van granica BiH, dakle, prvi odlazak vani i to sa bendom kalibra 'Motus' je izazov i odgovornost da se pokažemo u najboljem svjetlu. Sa druge strane, za nas je to takođe i potvrda naše upornosti i želje da radimo, što, kako se vidi, daje rezultate. Sve nam to daje samo dodatni elan za dalji rad, a ujedno upoznaćemo se sa novim bendovima, tu su 'Rutinska kontrola' iz Ljubljane i 'K.d.P.' iz Beča, a svako novo prijateljstvo je novi iskorak i mogućnost organizovanja novih nastupa", naglasio je Mrša i dodao da, dok je na sveopštoj svjetskoj pozornici prisutno razjedinjavanje i raslojavanje, umjetnost je ta koja spaja ljude, generacije, probija sve barijere i stvara nova prijateljstva.

Muzičar dodaje da su ovakvi nastupi i prilika za otvaranje vrata drugim bendovima sa naših prostora za predstavljanje regionalnoj i evropskoj publici.

"Uvijek sam govorio i sada kažem da bendovi ne treba da padaju u letargiju. Mora se raditi i rezultati će se pokazati. Ja sam lično organizatorima naših nastupa već sugerisao za neke od bendova iz našeg regiona za koje smatram da zaslužuju da se pokažu inostranoj publici i svaki ovakav nastup definitivno otvara vrata i drugim bendovima koji rade ozbiljno i uporno", naglasio je Mrša.

Osim nastupa u Beču i Ljubljani, "Subversion BL" će se predstaviti i publici u našoj zemlji, i to 4. oktobra u Domu mladih u Tuzli i 26. oktobra u "City Pabu" u Banjaluci.