Banjalučki bend Suton izdaje album prvenac

Nekada banjalučki, a danas banjalučko-pulski (Engleska) doom/death metal bend Suton izdaje svoj prvi album "Sacrilegious" za englesku izdavačku kuću InsArt Records koja će raditi u kooperaciji sa gruzijskim Satanath Records-om.

Izlazak albuma prvenca je predviđen za 18.04. tekuće godine.

Kako navodi bend "u više od 50 minuta mračne muzike moći će te iskusiti sveprisutnu jezivost na album 'Sacrilegious'. Pet autorskih pjesama i jedna obrada biće dovoljni da vam dočaraju svu dubinu zvuka Sutona i tešku balkansku sumornost koja obavija materijal. Ovaj uradak će biti predstavljen kao komad koji će sigurno naći svoje mjesto u analima metal underground faune."

Foto: Suton / Facebook

Suton je nastao 2014. godine u Banjaluci s ciljem da postane audio cjelina kroz koju u jedinstvenom obliku izranjaju sumornost, apstraktno i svi užasi ovoga svijeta.

Od sredine 2022. bend je radio na svom debi albumu koji će svjetlo dana ugledati u prvoj polovini 2023. Iako je inicijalno zamišljen kao drone/doom metal bend, Suton je svoj zvuk razvio na " Sacrilegious" album. Bez ikakvih ograničenja u stvaranju, zvuk ove audio cjeline dobio je široki spektar, od black metala i doom metal atmosfere s death metal rifovima do sludge i southern pasaža koji krase ovaj materijal.

Lista pjesama na albumu:

01. Grandiose Anthropomorphism. Godlike Incubus.

02. Celestial Consciousness. Starlight Divine.

03. Thirty Seconds. Enlightenment Ritual.

04. Cartesian Dualism. Free Will.

05. Beyond Me. Forever Me.

06. Old Man Willow (Elephant's Memory obrada)