Banjalučki muzičar Vedran Gavrić predstavio novi spot

​Nakon nedavne premijere singla "Vrijeme je da dušu odmorim", mladi banjalučki kantautor sa adresom u Beču Vedran Gavrić novu godinu započinje i video-spotom za ovu pjesmu, koji potpisuje njegov imenjak Vedran Ševčuk Alf iz Banjaluke.

Novi video-spot je snimljen u Banjaluci i karakteriše ga jednostavnost i ljepota banjalučkih ulica i njenih zelenih pejzaža.

"Snimanje je prvenstveno prošlo u jako dobroj atmosferi. Spot smo snimili u jednom danu jer smo imali savršeno vrijeme za to, a naravno i raspoloženje. Montaža je trajala nešto duže, ali najviše zbog toga što nije bilo potrebe da se požuruje, tom pažnjom je spot dobio na kvalitetu", rekao je Gavrić.

Muzičar ističe da se tokom samog snimanja spota za pjesmu "Vrijeme je da dušu odmorim" desilo i nekoliko zanimljivih anegdota koje će sigurno pamtiti.

"Bilo je, nekoliko tih anegdota je i završilo u spotu. S obzirom na to da smo prolazili centrom grada usred bijela dana, prilazili su nam ljudi koji me poznaju pa umjesto da prekinemo snimanje kad uđu u kadar, mi smo i to ubacili u spot", prisjetio se Gavrić.

Muzičar ističe da ovim videom zaokružuje rad u 2018. godini, koja je za njega bila period velikih promjena. Takođe spotom podsjeća na suštinu same pjesme, a poruka je mir u nama.

"Šta bolje poželjeti ljudima u vrijeme praznika nego da u novoj godini imaju i pronađu svoj duševni mir", rekao je Vedran.

Ovaj mladi kantautor već neko vrijeme živi u prijestonici Austrije, međutim, kako ističe, nije mnogo razmišljao kada je poželio da video-spot snimi u gradu na Vrbasu, koji će uvijek zauzimati posebno mjesto u njegovom srcu.

"Meni mnogo znači podrška Banjaluke u svemu ovome. Drago mi je što ima mjesta za nove stvari i mnogo dobrih ljudi koji rado otvaraju svoja vrata i srca. Iako je mnogo manja, po mnogim stvarima Banjaluku mogu uporediti sa Bečom, i tim osjećajem da u gradu od sadržaja imaš sve što ti treba", naglasio je Gavrić.

Nova pjesma i video-spot će najaviti i studijski album koji će biti urađen u akustičnom maniru.

"Sve je spremno za snimanje albuma. Radi se o akustičnom zvuku. Potrebno je još vremenski uskladiti snimanje sa nastupima. Još pravim selekciju koje će sve pjesme tačno biti na albumu, tako da i konačan broj zavisi od toga, a neke će pjesme ipak i dalje ostati samo na papiru. Kad album bude spreman, tad će izaći još jedan singl sa albuma koji će biti zapravo sama najava albuma i tad će biti urađen naredni spot", rekao je Gavrić.

On je premijerom video-spota iskoristio priliku da poželi srećne praznike svim svojim sugrađanima.

"Iskoristiću još jednom priliku da poručim svima da budu u ovoj godini dobri jedni prema drugima. Svi imaju svoju priču i nekad svi prerano zaključujemo. Vjerujem da svaki pojedinac može doprinijeti da se dobro među nama širi i kroz najsitnija djela", poručio je on.