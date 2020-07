Banjalučki muzičari za "Nezavisne": Umjetnost čeka bolja vremena

Pojava pandemije virusa korona globalno je uticala na sve aspekte društva, a zabrane kretanja i masovnih okupljanja najviše su uticale na one koji svoju egzistenciju zasnivaju na direktnom kontaktu sa ljudima.

Muzičari, koji sa koncertnih pozornica donose radost hiljadama ljudi, prvi su morali zaustaviti svoje aktivnosti, a dok se situacija sa virusom korona ne stabilizuje, vjerovatno će biti posljednji koji će se vratiti normalnim životima.

Kako na globalnom nivou, tako i u našoj zemlji, situacija je identična. Banjalučka pjevačica Vanja Mišić ističe da smo svi osjetili posljedice globalne pandemije, bilo kojim poslom da se bavimo.

"Što se tiče konkretno muzike, mnoge je to pogodilo na najgore načine. Postoji veliki broj ljudi u mom okruženju koji žive isključivo od toga i njima je sigurno trebalo rješenje problema i to dugoročno. Pokušavamo svi živjeti ovo novo normalno i nema druge nego da to prihvatimo. Zdravlje svih nas je najvažnije i u ovim prethodnim mjesecima svjedočili smo tome da se cijeli svijet može zaustaviti kada je zdravlje u pitanju", zaključila je Mišićeva.

Poznata pjevačica Maja Tatić iz Banjaluke dodaje da joj je kao muzičaru veoma žao zbog situacije u kojoj su se našle njene kolege te da je sama pandemija poremetila veliki broj njenih planova.

"Prije pojave pandemije virusa korona spremali smo nastupe sa grupom 'One tri' u sklopu 'Proljeća u Banjaluci'. Žao mi je ovih ljudi, pogotovo ovih koji žive od toga, a tu mislim na ljude koji rade svadbe, krštenja i slično. Ja, na svu sreću, to nisam nikada radila i nisam zavisila od toga, ali mi je generalno žao tih ljudi i ne znam kako će sve ovo da se vrati na staro, trebaće nam mnogo vremena. Ne vjerujem da će to biti i sljedeće godine i vjerujem da će ovo potrajati te da ćemo se teško vratiti i oporaviti od pandemije", zaključila je Tatićeva.

Banjalučanin Tibor Tišma sa trenutnom adresom u Australiji pojavu pandemije virusa korona dočekao je upravo tamo te za "Nezavisne" dodaje da je slična situacija i sa umjetnicima u Australiji.

"Situacija u Australiji je manje-više kao i svuda - alarmantna do te tačke da su vlasti pozatvarale sve što nije pod oznakom 'essential work', odnosno 'neophodna radna mjesta'. Tako da su svi koncerti, galerije, muzeji, izložbe i slično pod ključem, ali tako isto su 50 odsto Australije zatvorili i koriste činjenicu da, iako je država-kontinent ogroman, u suštini je ostrvo i dok su god zatvorene granice, održavaju balans sa zaraženim i potencijalnim mjestima koja mogu postati novo žarište", rekao je Tišma.

Ovaj muzičar dodaje da u svemu tome muzika, kao i ostali vidovi umjetnosti, stoji i čeka neka bolja vremena.

"Ljudi generalno nisu pravili veliki problem u vezi sa mjerama koje su uvedene, jer razumiju zašto je tako. Meni lično ovo vrijeme bilo je vrlo produktivno, jer sam u zadnjih šest mjeseci napisao novi album, tako da, bar u mom slučaju, nije sve tako crno", istakao je Tišma.

Muzičar dodaje da ne može predvidjeti kada će se stvari ponovo vratiti u normalne tokove, ali kroz šalu dodaje da se nada da će ljudi, kada se to desi, ipak zadržati navike visokog stepena lične higijene.

Mišljenja kolega dijeli i muzičar Andrej Pucarević, koji kaže da nas je cijela ova situacija natjerala da potpuno promijenimo svoje navike i način života.

"Bilo koji posao koji je vezan za javna okupljanja sada je u problemu, i finansijskom i egzistencijalnom. Muzičari, fotografi, umjetnici uopšte, kuvari, hotelijeri, ugostitelji itd. - svako od nas to doživljava na neki svoj način, a ja pokušavam da ostanem optimističan i da se nadam skorijem uspostavljanju kontrole nad pandemijom", istakao je Pucarević.