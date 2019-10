Banjalučki reper Stefan Maestro objavio novi singl i spot "Mic Check"

Banjalučki reper Stefan Maestro objavio je novi singl i video-spot za pjesmu "Mic Check" kojim namjerava da se predstavi na takmičenju "Rap Camp" u Hrvatskoj, na koje se nedavno prijavio. Kako ovaj muzičar ističe "Rap Camp" je takmičenje koje bi trebalo da ima šest epizoda sa velikim završnim nastupom u Zagrebu. Žiri ovog takmičenja čine neka od najvećih rep imena regiona, a kandidati i takmičari će prolaziti kroz razne izazove.

"Ja se nadam dobrom plasmanu, jer znam da mogu mnogo toga da ponudim, tako da sad čekam poziv i spremam nove pjesme koje će izaći uskoro", rekao je Maestro.

Što se tiče pjesme "Mic Check", reper ističe da je u pitanju predstavljanje samog sebe kroz svoje lične stavove i mišljenja, propraćeno motivima grada Banjaluke.

"Kako je sama pjesma prijava za 'Rap Camp', pokušao sam da kroz nju toj publici malo približim neke stvari, osobe i banjalučki žargon, što je bolje moguće. Mislim da sam uspio u tome. Pjesma je kratka, ali mislim da je dovoljno jasna i da se može tu izvući koja pametna, što je veoma bitno u današnje vrijeme", naglasio je Maestro.

Ovaj muzičar dodaje da je sam proces stvaranja ove numere trajao svega pet sati, jer je tog dana i saznao za takmičenje u Hrvatskoj.

"Morao sam brzo reagovati i prezadovoljan sam finalnim proizvodom. Pjesmu sam snimao u studiju dugogodišnjeg kolege Željka iz ekipe 'Brutal Protest'. To je saradnja za koju ne vjerujem da će ikada prestati, bukvalno, od druženja, rada, ideja, sve štima u ovoj konekciji. Jednostavno, uživanje iz projekta u projekat", rekao je Maestro i dodao da je za pjesmu snimljen i spot i to iz jednog pokušaja.

"Ovaj vid spota je, žargonski rečeno, 'One Take', tačnije sniman je samo iz jednog kadra. Spot je snimio brat mojim mobilnim telefonom, uređen je na istom tom telefonu i to sve za sat i po. Iskreno, prezadovoljan sam proizvodom, tehnologija, ne da napreduje, nego u takvom je usponu da mi to ne možemo ni ispratiti", zaključio je Maestro.

Prije objave ovog singla on je bio na dužoj pauzi te je bio posvećen drugim izazovima i poslovima, ali kako ističe, sada je došlo vrijeme da se plodovi rada ubiru.

"Pjesma 'Mic Check' samo je jedna u nizu numera koje će izaći u narednom periodu. Na čekanju je singl pod nazivom 'Viktorija', koji će biti ekranizovan i trebalo bi da izađe na svim striming platformama polovinom novembra. U tom periodu će izaći i duet sa rođenim bratom, poznatijim mlađoj populaciji kao Daka. Pjesma pod nazivom 'Pogrešna' takođe će biti propraćena spotom i ne planiramo stati nakon toga. Banjalučka scena ne spava, samo ću to da kažem", naglasio je Maestro.