Banjalučki trio "Stelle" drugi na takmičenju "Konstantin Veliki"

BANJALUKA - Na 2. međunarodnom internet takmičenju "Konstantin Veliki" u Nišu kamerni trio "Stelle", koji čine studentkinje Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci violinistkinja Anastasija Marić, pijanistkinja Milica Tadić i Marina Denović uz violu, osvojile su drugu nagradu u kategoriji Kamerna muzika - "Age no limit".

Kamerni trio "Stelle" je nastao početkom njihove treće studijske godine na prijedlog profesorice Timee Hotić, nakon čega im se priključila koleginica Marina Denović sa zvucima viole.

"Osvojile smo drugu nagradu i zaista smo zadovoljne s obzirom na to da je kategorija bila 'Age no limit' i da smo mi tu bile najmlađe. Takmičile smo se s velikim poznavaocima umjetnosti, profesorima koji su duplo stariji od nas, tako da je naše zadovoljstvo još veće. Ovo je znak da radimo još više i napornije kako bismo došle i do prve nagrade", pojasnila je Tadićeva za "Nezavisne".

Kao jedan od povoda za prijavljivanje na takmičenje Tadićeva je navela to što su ona i koleginica Anastasija imale priliku još na prvoj godini studija da odu u Niš na razmjenu i tako sedam dana sarađuju sa njihovim profesorima kamerne muzike.

Violinistkinja Anastasija Marić naglasila je da problem predstavlja to što mladi nemaju dovoljno znanja o klasičnoj muzici pa zbog toga i ne znaju koliko ovakva umjetnost može da ima važnu ulogu u njihovom ličnom napretku.

"Treba napomenuti da se u posljednjih nekoliko godina zaista radilo na poboljšanju i razvoju klasične muzike kod nas. Ima mnogo toga dobrog da se čuje, postoji mnogo više prilika i nama to daje motivaciju jer ipak imamo priliku da svoj rad prezentujemo pred nekim, pred publikom koja će nas podržati. Uz publiku imamo veći žar i povod za dalje", rekla je Marićeva.

Violinistkinja Marina Denović kazala je da je želja ovog trija da nastave zajednički rad te da im je u planu još mnogo takmičenja i konkursa.

"Trenutno čekamo rezultate iz Italije, a ako prođemo imaćemo mogućnost da održimo koncerte na italijanskoj sceni. To je zaista lijepa prilika, a takođe smo planirale da za kraj studentske godine održimo cjelovečernji koncert", rekla je Denovićeva.

Pripreme za takmičenje "Konstantin Veliki", na kojem su osvojile drugu nagradu, trajale su više od tri mjeseca, a saglasne su da su najveću podršku dobile od profesorice i asistentice na svom smjeru na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.