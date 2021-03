Barbara Munjas o novom singlu, sveprisutnost laži učinila ih je normalnim

Kantautorka Barbara Munjas objavila je novi singl "Laž na laž", u kojem potpuno iskreno i otvoreno progovara o kompleksnosti međuljudskih odnosa. Tematika pjesme je stavljena u kontekst ljubavne priče jer nam je, kako smatra Barbara, tema ljubavi svima bliska.

"Pjesma je nastala na samom kraju 2019. godine i vrlo brzo nakon toga je većina pjesme i snimljena, ali je tek nedavno završena, kada su se pjesmi pridružili Alen Bernobić i Goran Salvi. Trebalo joj je da malo odleži prije samog finiširanja jer svaki period života nosi svoje boje i da sam je završila 2019, sigurno ne bi zvučala ovako kako zvuči ovdje i sada", ispričala je Munjasova za "Nezavisne".

Napomenula je da je u periodu nastanka pjesme bila pod uticajem trudničkih hormona, kao i da je razmišljala o svačemu pa je tako krenula u razmišljanja o odnosima i prijateljstvima koja se temelje na lažima, a da je završila na tome da je ipak najgore da lažete sami sebe i da živite u poricanju vaše stvarnosti.

"Time riskirate vlastito zdravlje, stopirate esenciju vlastitog bića da slobodno bira ono što istinski osjeća jer ste stvorili tu lažnu sliku sebe samome sebi, a na kraju i drugima, te ju morate održavati i hraniti, a hranite je najčešće novim lažima. Gomilate laži i stvarate pritisak na koji će kroz vrijeme vaše tijelo odgovoriti, pokazati otpor i zaprijetiti kakvom bolešću od koje na kraju 'na smrt iskrvarite'", priča ova kantautorka.

Amerika je, podsjeća Barbara, davno otkrivena, ali eto, mali podsjetnik da laganje nije zdravo dobro dođe jer se čini da su laži danas na svakom koraku, sveprisutne u našim životima i, nažalost, postale su normalne.

"Također, u posljednje vrijeme je u zraku sveopće prisutno mišljenje da je dovoljno razmišljati pozitivno da bi se stvari dogodile, naravno pozitivno razmišljanje je veliki plus, ali ipak to ne ide samo tako, treba raditi na tome da ti se dobre stvari dese ili da popraviš neki 'kvar' u životu, jer ako pred problemom zatvorimo oči, on neće nestati, tu je i dalje, postoji i radi štetu dok se mi pravimo da ga nema", kazala je Munjasova.

Pjesma je producirana i miksana u duetu Barbara Munjas i Alen Bernobić, mastering je napravio Marko Kalčić, a pored Barbare na pjesmi su učestvovali Alen Bernobić na bas gitari i klavijaturama, te Goran Salvi, koji je svirao bubanj.

Spot za pjesmu "Laž na laž" potpisuje Barbarina dugogodišnja saradnica Ira Tomić.