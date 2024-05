Beatlesi premijerno predstavili spot za "Let It Be" (VIDEO)

​Legendarni liverpulski bend i očevi rokenrola, ​Beatlesi su premijerno predstavili novi službeni muzički video za svoju himnu "Let It Be."

Snimljen dan nakon koncerta na krovu 30. januara 1969., video "Let It Be" sadrži isječke iz pomno restauriranog filma "Let It Be" iz 1970., koji je sada dostupan na Disney+, zajedno s neviđenim isječcima iz publike.

Baš kao i remasterizovani film "Let It Be", video je režirao Majkl Lindzi-Hog u saradnji sa Enthonijem B. Ričmondom kao direktorom fotografije.

Numeru je napisao i otpjevao Pol Mekartni, "Let It Be" je bio drugi singl s 12. i posljednjeg studijskog albuma Beatlesa.

Klasična pjesma, nadahnuta snom Mekartnija o njegovoj pokojnoj majci Meri, zauzela je 2. mjesto u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je na vrhu bio Li Marvin s pjesmom "Wand'rin Star".

Opis spota "Let It Be" glasi: "Prvi put objavljen u maju 1970. usred vrtloga raspada Beatlesa, video 'Let It Be', redatelja Majkl Lindzi-Hoga, sada zauzima svoje pravo mjesto u istoriji benda, prenosi "PlanetRadio".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.