Bend "Chetvorka" objavio singl "Svila"

Uspješni kantautor Igor Vukojević, kojeg je publika zavoljela i najviše poznaje po specifičnom pop zvuku, uskoro će se predstaviti u drugačijem svijetlu kroz novi muzički projekat- hard rock bend "Chetvorka".

Da njegov autorski rad karakteriše jedinstvenost i svestranost još jednom će dokazati upravo ova grupna muzička priča.

Bend "Chetvorka" će stvarati i svirati muziku drugačijeg senzibiliteta.

Idejni tvorac benda je njegov sin Vuk Vukojević (bas gitara), koji nastavlja da ispisuje stranice muzičke priče porodice Vukojević.

Fantastičnu muzičku "Chetvorku" uz Igora, koji je vokal benda, i Vuka su upotpunili Mladen Janković, kojeg ćemo slušati za klavijaturama, i Slaviša Pančić, koji svira bubnjeve.

"Bend je nastao kao potreba za izrazom na tragu apsolutnog slobodoumlja, bez osvrta na ustanovljena muzička, poetska, politička, erotska i sva druga pravila... Osnovali su ga istinski ljubitelji hard rock zvuka, a za članove on će biti kutak u kojem će se stvarati srcem. Potrudićemo se da to dođe do publike koja voli i sluša tu vrstu muzike. Neka objavljene pjesme u budućnosti udahnu život porukama koje smatramo važnim", kaže Vuk Vukojević.

"Chetvorka" je pripremila debitantski singl "Svila“, za koji je snimljen i spot, a koji je večeras i premijerno predstavljen. Pjesma je, kako opisuje Vukojević, rock priča u stilu legendarnih AC/DC i "Whitesnakea".

"Svila" je ujedno i netipična storija o ljubavi. Naš gost na prvoj pjesmi je gitarista Bane Jelić, koji je i naš kum, tako da iskreno možemo reći da nepotizam vlada u bendu(smijeh). Video je sniman u Areni u Zenici, a ovom prilikom se zahvaljujemo osoblju Arene, koncertnoj agenciji "Beral", kompaniji "Imperio", koja je bila tehnička podrška, a posebnu zahvalnost upućujemo našem velikom bratu sa kamerom, Jasminu Piviću- kaže Vukojević mlađi.