Bend "Franz Ferdinand": Muzika savršeno ujedinjuje ljude

Legendarni bend iz Škotske "Franz Ferdinand" najavio je nastup na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa", koji će se održati na Tjentištu od 12. do 14. jula. Za škotske rokere ovo će biti prvi put da nastupaju u ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, a u razgovoru za "Nezavisne" Pol Tomson, bubnjar, kaže da nisu mnogo znali o ovom mjestu prije samog poziva da nastupe.

Bend, čiji izbor imena se često spominje u BiH i regionu, obećao je publici divno zajedničko iskustvo i koncert za pamćenje.

Inače, izbor imena za sastav je na početku bio nadahnut trkaćim konjem po imenu Nadvojvoda: nakon što su vidjeli navedenog konja kako trči, članovi sastava počeli su raspravljati o Francu Ferdinandu i odlučili se da nazvati po njemu zbog zvučnosti tog imena, ali i zbog implikacija koje ono nosi.

NN: Najavljen je vaš nastup na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa" na Tjentištu. Šta pripremate za publiku?

TOMSON: Prikazaćemo vam najbolje od nas, uzvišeni na pozornici za vaš užitak, ali i bez obzira na uzvišenost na pozornici - imaćemo divno zajedničko iskustvo sa publikom.

NN: "Nektar OK fest" je jedan od najboljih muzičkih festivala u Bosni i Hercegovini. Festival kombinuje prirodne ljepote sa sjajnom muzikom. Šta ste vi znali o ovom festivalu prije nego što ste dobili poziv da nastupate?

TOMSON: Veoma sam uzbuđen što ćemo svirati na mjestu tako velikog istorijskog značaja, naročito kada se uzme u obzir ime našeg benda. OK, priznajem, upravo sam tokom ovog razgovora guglao riječi - Nacionalni park Sutjeska. Nije me sramota da priznam da pretražujem na Vikipediji sva mjesta za koja nisam čuo prije nego što smo dobili poziv da tu nastupamo.

NN: U jednom od vaših ranijih intervjua ste istakli da sebe nikada niste gledali kao sastav koji će osvajati pozornice velikih svjetskih stadiona. Ipak, na svakom mjestu na kojem ste svirali oduševili ste publiku, koja je svaki put pjevala zajedno sa vama. Zašto ste onda smatrali da niste bend za velike stadione?

TOMSON: Mislim da smo zapravo govorili o periodu kada je bend tek formiran. Svakako nismo očekivali da ćemo imati ovakvu vrstu uspjeha, ne do ovog nivoa. Aleks i ja smo bili u brojnim bendovima prije osnivanja "Franza Ferdinanda" i to su takođe bili kultni i sjajni bendovi.

NN: Ovo vam nije prvi put da dolazite na Balkan. Po čemu najviše pamtite našu publiku?

TOMSON: Divni ljudi, uvijek raspoložena i sjajna publika za koju treba i vrijedi svirati.

NN: Na koji način se obično spremate za nastup? Postoje li neki rituali?

TOMSON: To je pitanje koje često dobijamo. Sam odgovor stvarno nije toliko zanimljiv. Pustiću vam na maštu da sami zamislite kako teku te pripreme.

NN: Za mlade ljude na Balkanu muzički festivali poput "Nektar OK festa" su prilika za uvezivanje ljubitelja dobrog zvuka iz različitih zemalja. Na našim prostorima muzika radi ono što politika i političari ne rade. Koliko je, po Vašem mišljenju, to bitno?

TOMSON: To je veoma važno danas. Imati tu želju da izađete napolje i stupite u kontakt sa ljudima iz drugih zemalja i drugih kultura je nešto što trenutno nedostaje i u našoj zemlji. Upravo to je i razlog što radimo ovo što radimo. Postoji mnogo toga što nas povezuje, mnogo više nego što nas razdvaja. Muzika savršeno ujedinjuje ljude. Svaki put me oduva saznanje da ljudi koji su daleko stotinama milja od naše Škotske zajedno sa nama pjevaju naše pjesme i znaju naše tekstove.

NN: Kako biste opisali položaj rokenrol scene danas i da li imate neki savjet za mlade bendove koji planiraju rokenrol karijeru u eri "autotune mumble" repera?

TOMSON: Čini mi se da nisi baš veliki obožavalac "autotune mumble" repa. Smatram da svako ko pokušava da stvori nešto novo mora da stvori pjesmu kojom će se ljudi koji je slušaju poistovjetiti. Postoji razlog zašto je rep danas tako velik, a to je upravo zbog poruka koje šalje. Ipak, nemoralnost i bezobrazluk koji su predstavljeni kroz ove pjesme nekada djeluju stvarno i iskreno, tako da je najbolji savjet umjetnicima da budu iskreni prema sebi i publici pred kojom nastupaju.

NN: Šta za kraj poručujete ljudima koji će doći na vaš nastup?

TOMSON: Pijte puno vode.