Bend Kijanu Rivsa vraća se sa novim albumom i koncertima

Američki alternativni trio Dogstar, u kome holivudski glumac Kijanu Rivs svira bas, nakon dvije decenije je obnovio koncertne aktivnosti i planira objavljivanje novog albuma.

Dogstar u kome su i gitarista i pjevač Bret Domrouz i bubnjar Rob Mejlhaus je na svom instagramu najavio da će poslije dvije decenije ponovo zasvirati 27. maja na " Bottle Rock Napa Valley" festivalu u Sjedinjenim Državama.

Kako je najavljeno, Dogstar će prilikom svog prvog nastupa od 2002. godine izvesti i "muziku sa predstojećeg albuma". Bend je do sada objavio albume "Our Little Visionary" (1996) i "Happy Ending" (2000), prenosi Tanjug.