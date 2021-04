Bend "Life On Wheels": Naš san je nastup pred banjalučkom publikom

Bend "Life On Wheels" je internacionalni njemački bend koji je osjećaj svojstven samo za grad na Vrbasu uspio prenijeti i u druge države. Od 2015. godine svojom muzikom okupljaju internacionalni auditorijum, a prvi album su izdali tri godine poslije.

Svoje numere stvaraju na engleskom i srpskom jeziku, a drugi album i njihov najskoriji projekat treba da ugleda svjetlost dana 7. maja ove godine, dok je spot pjesme "Život na kotaču" već objavljen. Bend čini pet članova, od kojih su dva brata, Ernest i Haris Hodžić, rođena u Banjaluci, ujedno gitariste i vokali benda, te autentični basista Mihael Graber, bubnjar Hanes Herger i vilionistkinja Monika Zonenšajn.

"Novi projekat i naš drugi album je okupio izvrsnu ekipu, između ostalog majstora duvačkih instrumenata iz Barselone te jednog perkusionistu iz Egipta i mnoge druge. Interesantna stvar za novi spot jeste to što ga je radila jedna medijska kuća iz Hamburga, spot je animiran, a posebnost je što je na našem jeziku. U tu pjesmu smo utkali Balkan", rekao je Haris Hodžić za "Nezavisne".

On je naglasio da je cijeli bend oduševljen krajnjim rezultatom koji je njihov bend postigao, a muzika koju stvaraju izaziva kod publike zapadne Evrope veliko interesovanje i potražnju.

"Planirali smo prošle godine balkansku turneju počevši od Ljubljane, pa do Dubrovnika, Mostara, Bihaća i Banjaluke. Međutim, virus korona je poremetio naše planove. Naš san je da nastupimo pred našom publikom, posebno u rodnoj Banjaluci. To je naš vrhunac, lijepo je svirati pred 3.000 ljudi u Minhenu, ali kada bismo svirali pred 50 ljudi u Banjaluci, to bi ipak bilo nešto veće", rekao je Hodžić.

Kako je objasnio, njegov brat Ernest Hodžić je autor pjesama i tekstova te je zadužen za organizaciju muzičkog dijela, a međusobnom saradnjom svih članova u bendu stvaraju autentičnu melodiju sa različitim karakterima poput hard roka te ponekad balkanske balade sa dubokom melanholijom.

"Life On Wheels" nije uspjela zaustaviti ni pandemija virusa korona koja je zaustavila cijeli svijet te tako i muzičku scenu. U proljeće 2020. godine bend je objavio seriju "koncerata iz dnevne sobe", koji se još mogu vidjeti na njihovom YouTube kanalu. Od jula iste godine slijedi i ponovni povratak u studio te izrada novog albuma "Star Rover", koji će biti objavljen u maju 2021. godine. "Life On Wheels" se u šest godina svog stvaralaštva etablirao u bavarskoj muzičkoj sceni i redovni je dio festivala ovog regiona.