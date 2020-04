Bend M.O.R.T. za "Nezavisne": Svijetu očajno trebaju hrabri ljudi

Poznati sastav M.O.R.T. objavio je video-spot za pjesmu "Good song about good stuff happening just around the corner". Iz benda ističu da je nadahnuće za pjesmu bilo okruženje ljudima koji su skloni da igraju uloge žrtve u životu.

Kako kaže gitarista benda Bože Blajić Zvrk, stihovi na engleskom jeziku poručuju kako baš strah, očaj, malodušnost i zaborav vode ljude u propast, pogotovo one koji se grupišu oko straha i niskih vibracija.

"To je sve sad potencirano strahom zbog kojeg je cijelo čovječanstvo na koljenima i stjerano poput miševa u svoje rupe. Svijetu očajno trebaju hrabri ljudi. Otvorimo oči, budimo svjesni. Nije baš sve što nam se servira uvijek i najbolje za integritet naših duša. Jer da jest, ljudska povijest bi bila prepuna ljubavi i cvijeća, a ne izdaja, groblja i ratova", poručio je Zvrk. U razgovoru za "Nezavisne" o novoj pjesmi, koja traje svega 1,21 minut, pored Zvrka govore i Jakov Maleš Kikos i Milan Mijač.

NN: Pjesma traje svega 1,21 minut. Smatrate li da nam nekad nije potrebna dugačka pjesma da bismo rekli sve što mislimo?

ZVRK: Da bismo izrekli sve šta mislimo nekad je bilo dovoljno samo da otvorimo usta, ko što je nekad bilo dovoljno vidjeti prijatelja da biste dobili zagrljaj ili stisak ruke. Evo, zbog straha i osjetilo dodira je suspendirano, ostalo nam je još nekoliko osjetila i tako će biti dok god svi skupa ne odlučimo drugačije.

KIKOS: Kad se želi nešto naglasiti, još je bolje i jasnije kad je kratko. Duge pjesme su za pričanje priče.

NN: Uz pjesmu je stigao video-spot u kojem su i ljubitelji skejtborda. Gdje ste ga snimali i ko je sve učestvovao u realizaciji?

MILAN: Meni je ovo definitivno najdraži spot iz razloga što i sam vozim skejt, tako sam i veliki ljubitelj ovakvih video-snimaka. Braća iz Skejbord kluba "Kolo" su nam ustupila svoj zatvoreni skejtpark i bez razmišljanja uskočili u "pool" za vrijeme snimanja spota. Zvuk videa je sredio osobno Vinko Pelicarić, a precizno su asistirali Marijan Šteković i Paško Jurić. Kako se snimanje spota pretvorilo u opasnu žurku, moramo zahvaliti svim našim prijateljima koji su prisustvovali, šutkali se, neki otišli i razbijenih arkada. Jedno veliko srce, ljudi, kuca za vas!

NN: Kakve su reakcije na kompletan album i kako publika reaguje na pjesme na engleskom?

KIKOS: Ljudi su prihvatili album jako dobro. Mi zapravo nismo ni znali što očekivati, samo smo napravili najbolje što smo mogli. Nije postojala opcija da se napravi loše produkcijski jer smo sakupili lovu preko "indiegogo" kampanje i morali smo opravdati povjerenje. Zbog toga se snimanje malo i oteglo, ali vrijedilo je čekati.

NN: Kako gledate na pojavu virusa korona i koliko je on uticao na rad benda?

MILAN: Baš se netko potrudio lipo pokvariti sve: uzeti nam hranu sa stola, udaljiti ljude..., horor. Ali ne damo se, glazba će uvijek naći svoj put.

ZVRK: Gledam širom otvorenih očiju i ne vjerujem kako to nekome uspijeva. Nekako mi se čini da je virus nekom došao kao naručen. Ekonomija je u haosu, zabranjena su okupljanja, pa i ona glazbena, obrisani su osmijesi s lica, opsadno stanje paranoje, susjed se okrenuo protiv susjeda, sami jedni druge nadziru, svi su odjednom postali žrtve nečeg što ubije manje ljudi u svijetu nego dijabetes godišnje kako zasad stoji statistika. Smrt je ionako neizbježna i svi ćemo umrijeti ovako ili onako, razlika je samo u tome kako ćemo ovdje provesti svoje vrijeme što se zove život. Nadam se da će se to što hitnije vratiti u normalu i da ovo nije bila samo distrakcija za nešto drugo. Vidjećemo kakva će se rješenja ponuditi za rasplet.

KIKOS: Virus je zanemariv problem koji je netko uvalio kao najveći na svijetu. Nadam se da će ljudi shvatiti šta im je važno u životu i napraviti svoj život i okolinu boljom. Otuđili smo se od prirode i već su nam prijetile ekološka i ekonomska katastrofa. Ovo sad je samo umjetno izazvano kao nekakva vježba za to. Okrenite se sebi, samoodrživosti malih zajednica i ne gledajte televiziju.

NN: Hoćemo li izaći iz svega ovoga pametniji ili ćemo nastaviti po starom?

MILAN: Pošto sam treniranjem uspio povrijediti leđa baš kako ne treba, jedna lekcija je naučena. Moguće da se ljudi probude, nekako se ne nadam čudima, jer dok god moramo čistiti po prirodi za drugima - korona nije problem.

ZVRK: Budemo li gluplji nego sad, nećemo ni izaći iz ovoga. Ali ja duboko vjerujem u trijumf ljudskog duha, vrijeme je da kolektivno preuzmemo odgovornost za svoje živote, da nama ne diktira strah već ljubav, jer jedino tako ćemo se prestati zatvarati u vlastite ćelije sigurnosti i u strahu se odricati vlastitog života bojeći se smrti. Izbor je tu ispred svakog od nas, svakog momenta naših života.

KIKOS: Smatram da ljudi reagiraju kako bi trebalo i bez straha tek kad su stjerani u kut. Trebalo bi većini ljudi biti jako loše da bi se nešto pokrenulo na velikoj razini. Zato krenite od sebe i svojih prijatelja i susjeda, pa dokle dođemo.

NN: Kakvi su naredni planovi i hoće li biti živih nastupa kad sve ovo prođe?

MILAN: Naravno, zaustavite nas ako možete. Mi moramo stvarati, to nam je duhovna hrana!

ZVRK: Živi smo i stvaramo, bez straha, bez zavisti i zlobe. Sviraćemo na ljeto jer ovo će proći, nadam se, u što skorijem roku. Ono što dolazi iza će biti zanimljivo. Na nama je da vratimo suspendirane slobode.

KIKOS: Stvarati nismo nikako stali. Budućnost je neizvjesna, ali nama je uvijek tako bilo, to nam daje još veći poticaj za rad.