Bend "Mortal Kombat": Pijanim ljudima svaki koncert je interesantan

Poznati bend "Mortal Kombat" iz Beograda, koji žestoki zvuk kombinuje sa aktuelnim društvenim temama često i na satiričan način, najavio je svoj nastup na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa" na Tjentištu.

Festival će biti održan u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, a iz benda ističu da će za publiku izvesti najveće hitove sa prethodna četiri studijska albuma. Frontmen sastava iz Beograda Miloš Kričković Kriki ističe da je bend ranije čuo za "Nektar OK fest", te da su sa zadovoljstvom prihvatili da sviraju u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka.

"Znali smo da je prelep ambijent, kao i da je uspešan i dobro organizovan festival", dodao je Kričković.

Iza sastava "Mortal Kombat" je deset godina uspješne karijere i veliki broj koncerata širom regiona. Posljednje studijsko izdanje "Decenija" je naišlo na odlične reakcije publike, a Miloš Kričković u šali dodaje da, kada pogleda unazad i poželi nešto da promijeni u karijeri, onda bi to sigurno bila profesija.

"Rado bih promenio ovu profesiju, tada nisam slušao svoje roditelje, a sada je već prekasno. Tu smo gde smo, 'ćuti i trpi'", rekao je Kričković.

"Mortal Kombat" je poznat kao sastav koji ima najvjerniju publiku na koncertima koja često sa bendom pjeva pjesme od početka do kraja nastupa, čak i kada pjevač zaboravi tekst.

"Naravno da nam je bitna ta interakcija, jer da je nema, koncerti bi i nama bili veoma dosadni. Savetovao bih bendove da uvek kasne sa nastupom, jer publika mnogo pije dok čeka isti, a pijanim ljudima svaki koncert je duplo interesantniji", dodao je Kričković.

Tokom brojnih nastupa ovog sastava dešavale su se razne anegdote sa publikom koje će bend rado pamtiti. Ipak jedna je ostala u posebnom sjećanju, a vezana je upravo za tekstove grupe.

"Čovek je iz prvog reda otišao pozadi do prodajnog štanda, kupio naš CD i poklonio mi ga da bih preslušao pesme i naučio svoje tekstove bolje. Sećam se i kada su me nosili od bine do šanka, po pivo i nazad, dobro, to često rade, ali jednom je šank bio udaljen dobrih 50-60 metara pa sam dosta 'putovao'", prisjetio se Kričković.

Kako trenutno na veliku žalost muzičara i izvođača u svijetu vlada pandemija virusa korona, tako ni "Mortal Kombat" nije ostao imun na ovu pošast koja je svima promijenila živote preko noći.

"Uticala je pandemija nepovoljno, kao i na sve ostale. Samo u januaru smo imali preko deset koncerata zakazanih za leto, očekivali smo još minimum deset. Ne znam više ni sam šta da mislim o pandemiji, iskreno, dosadno mi je i da pričam o tome", rekao je Kričković.

Kada su u pitanju naredni planovi, muzičar je dodao da je cilj benda nakon pandemije da organizuje čuveni "antievrovizijski koncert" koji je trebalo da se održi 16. maja ove godine, a što se tiče najavljenog nastupa na Tjentištu, Kričković poručuje publici da nosi maske dok ga budu nosili po pivo.