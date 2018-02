Bend "Motorpsycho" prvi put u Srbiji

Bend "Motorpsycho" iz Trondhajma (Norveška) prvi put će nastupiti u Srbiji, 9. marta u Klubu Doma omladine Beograda.

Album godine grupe "Motorpsycho" (NOR) - "The Tower", proglašen od strane BBC radija 6, ne prestaje da skuplja pozitivne kritike muzičkih kritičara, medija i fanova.

Priča o bendu "Motorpsycho" startuje 1989. godine kada su se dva školska druga, Hans Magnus 'Snah' Ryan i Bent Sether, ponovo srela u Trondhajmu, gdje je Bent studirao i radio kao DJ na univerzitetskoj radio stanici.

Pored toga, svirao je sa Kjell Runar 'Killerkjell' Jensenom u grupi kojoj je bio neophodan gitarista, te su regrutovali Ryana. Naziv benda izabrali su nakon što su odgledali istoimeni film Rasa Mejera, a prvi album "Lobotomizer" objavili su u septembru 1991. godine za nezavisnu indi etiketu "Voices of Wonder" iz Osla.

Sledećeg mjeseca, na mjesto bubnjara dolazi Hakon Gebhardt i do kraja godine kreću sa prvim svirkama u inostranstvu. Nakon mini albuma "Soothe" i nekoliko singlova, bendu se pridružuje četvrti član Helge 'Deathprod' Sten, koji umnogome doprinosi novom, eksperimentalnom zvuku grupe, koji je do tada bio prilično u klasičnoj matrici post-hardkor gitarskog roka.

Svojim avangardnim pristupom postavio je nove standarde u bendu, te je pod ovim uticajima objavljen progresivni, dvostruki album "Demon Box" 1993. godine koji im je donio nominaciju za "Spellemanprisen", odnosno norveški "Gremi", kao i ogromnu bazu obožavalaca širom Evrope.

"Deathprod" je kao član benda učestvovao još na trostrukom izdanju "Timothy's Monster", logičnom nastavku eksperimentalnog muzičkog univerzuma prigrabljenog na prethodnoj ploči, nakon čega se povlači i ostaje samo u ulozi producenta.

Devedesete su bile veoma produktivan period za "Motorpsycho" budući da su skoro svake godine objavljivali novi materijal, a do kraja 20. vijeka u četiri navrata su osvojili pomenuti norveški "Gremi", od čega tri puta za album godine u rok i hard rok kategorijama ("Blišard", 1996., "Angels and Daemons at Play", 1997. i "Let Them Eat Cake", 2000. godine).

Sa albumom "Let Them Eat Cake" bend se udaljiio od hard rok korijena i prigrlio elemente džeza, popa, žičanih i duvačkih aranžmana, a ovaj princip se zadržao na narednim pločama "Phanerothyme" (2001) i "It's a Love Cult" (2002).

Nakon četvorogodišnje diskografske pauze objavljen je "Black Hole/Blank Canvas" koji su u potpunosti odsvirali i otpjevali Bent i Shah, jer je u međuvremenu Gebhart napustio grupu.

Bend je zatim isprobavao razne projekte i mijenjao članove, dok na mjesto bubnjara nije stigao Kenneth Kapstad čime startuje nova faza u životu grupe. U ovoj deceneiji trio je uzeo učešće u mnogim interesantnim projektima, a prošle godine su objavili aktuelno studijsko izdanje "The Tower".

Na ovom albumu umjesto Kapstada, koji je napustio bend, svira Tomas Järmyr. Ulaznice za njihov beogradski koncert mogu se kupiti po promotivnoj cijeni od 1.500 dinara. Regularna pretprodajna cijena do dana koncerta iznosiće 1.800 dinara, a na sam dan za ulaznicu je potrebno izdvojiti 2.100 dinara.