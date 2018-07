Bend "MultiCultus": Bili smo sigurni u sebe i to nije prošlo nezapaženo

Banjalučki bend "MultiCultus" osvojio je treće mjesto na "Kuršumlijskoj gitarijadi", koja je održana proteklog vikenda. Banjalučani su se kući vratili sa vrijednom nagradom, ali i lijepim iskustvima s ovog velikog takmičenja.

"'Kuršumlijska gitarijada' je festival za primjer. Sve detalje u vezi s našim dolaskom znali smo mjesec dana unaprijed, imali smo pokrivene i smještaj i hranu i putne troškove, koji su bez problema ispoštovani. Što se tiče tehničkog dijela festivala, sve je bilo pokriveno i besprijekorno obavljeno. 'Kuršumlijska gitarijada' je moja lična preporuka našim autorskim bendovima", rekao je Strahinja Nikić, gitarista benda "MultiCultus".

On je istakao da je konkurencija na ovom takmičenju bila jaka te da je "MultiCultus" dao sve od sebe da se predstavi u najboljem svjetlu.

"Kada smo stigli u Kuršumliju, već su počele tonske probe ostalih takmičarskih bendova i bili smo zaprepašteni kako dobro oni zvuče. Kada smo izašli pred publiku, dali smo sve od sebe. Nikad ranije nismo bili u ovolikoj mjeri sigurni u sebe i nikad nismo imali ovoliko energije. To nije moglo da prođe nezapaženo. Imali smo dobar predosjećaj u vezi s gitarijadom i na kraju smo dobili jednu od tri glavne nagrade", istakao je Nikić.

Bend se na ovom takmičenju predstavio autorskim numerama "Urbanica" i "A Man From Now and Then", koje su im obezbijedile prolazak u finale. U finalnom dijelu takmičenja izveli su i numeru "Epilepsi".

"Konkurencija je bila veoma jaka. Svaki bend je imao svoju priču i nešto svoje u čemu je bio jači. Vjerujem da je žiri imao jako težak posao. Iako su nam drugi bendovi bili konkurencija, to nas nije spriječilo u združivanju pa smo tako okvirno dogovorili i neke saradnje", naglasio je on.

Dodao je da će bend biti koncertno aktivan još naredni mjesec te da se nakon toga povlače u studio, gdje će raditi na novim pjesmama.

"Za avgust imamo zakazana tri nastupa. Prvi u tom nizu je nastup na mostarskoj gitarijadi 'Na putu za jug' 10. avgusta u Muzičkom centru 'Pavarotti'. Drugi nastup će biti gostovanje na koncertu povodom 40 godina bavljenja muzikom mog oca, Momira Nikića, koji će se održati na Kastelu 17. avgusta, kada ćemo svirati zajedno s ekipom iz benda 'Balkan Express'. Treći nastup će biti unplugged nastup u kafe-baru 'Eklektik'. Datum još nije poznat. Publika će svakako biti blagovremeno obaviještena", rekao je Nikić.

Bend planira da objavi i video-spot za pjesmu "Urbanica", koji je rađen u saradnji s Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banjaluci. Novi video-spot je trenutno u fazi montaže i u narednom periodu publika može očekivati premijeru.

Pored Nikića, bend "MultiCultus" čine i gitarista Luka Kureš, pjevač Miloš Maričić, bubnjar Aleksandar Josipović i bas gitarista Dragan Maksimović.