Bend "Pod pritiskom" osvojio nagradu publike na Banjalučkoj gitarijadi

Na ovogodišnjoj "Banjalučkoj gitarijadi" bend "Pod pritiskom" osvojio je nagradu publike. Šesti put "Queen Estrada" organizovala je "Banjalučku gitarijadu", ovaj put kao online takmičenje, a publika i žiri imali su priliku da pogledaju snimke nastupa svih bendova na YouTube kanalu "Queen Estrade".

Mladi muzičari iz benda "Pod pritiskom" istakli su se svojim numerama "Glup i mlad", "Više te nema" i "Testament", čime su izmamili simpatije publike i tako osvojili najviše lajkova na društvenim mrežama, što im je i donijelo pomenutu nagradu.

Ovo je ujedno bio jedini bend na ovogodišnjoj gitarijadi koji je u svom sastavu imao ženskog člana. Anastasija Ćurguz oprobala se kao bubnjarka, a Andrej Klincov kao basista i sporedni vokal. Glavni vokal i gitarista benda Ognjan Veselinović kaže da je to izazvalo mnogobrojne pozitivne reakcije.

"Naš bend čine tri člana. Svih troje uvijek dajemo svoj maksimum na sceni, ali mislim da se slažemo u tome da je poseban pečat ovom nastupu dala naša bubnjarka Anastasija. Svojom energijom i podrškom učinila je da se već u prvom momentu osjećamo kao pobjednici. Publika je to prepoznala", kazao je Veselinović.

Istakao je da "Banjalučka gitarijada" doprinosi kulturnom razvoju Banjaluke i da je ovo prilika da mnogi bendovi prvi put ugledaju svjetla reflektora i osjete poseban žar scene.

"Naš bend učestvuje već tri godine na 'Banjalučkoj gitarijadi', ali ova će nam ostati posebno u sjećanju baš zbog specifičnosti izvođenja i, naravno, neizostavnih pohvala i priznanja. Mnogo nam znači to što je publika prepoznala naš rad i trud", rekao je frontmen grupe "Pod pritiskom" i dodao da će im ova pobjeda pomoći da iskristališu muzički pravac u kojem će se kretati.

Nagrada publike za najveći broj lajkova na društvenim mrežama donijela im je poklon-vaučer u muzičkoj vježbaonici "Charlie" u Banjaluci, ali ipak kao posebnu nagradu bend "Pod pritiskom" navodi glas i pohvalu poznatog muzičara Bore Đorđevića.

"Definitivno nešto što nam je najviše značilo u dosadašnjoj karijeri jeste pohvala jedne muzičke veličine kao što je Bora Đorđević. To nam je dalo posebnu motivaciju i nastojaćemo da ispunimo njegovu želju, a to je da svoju muziku što prije studijski zabilježimo. U vrijeme kada je Đorđević dao svoj komentar za nastup našeg benda, on nije znao komentare ostatka žirija i zbog toga nam mnogo znači što je naglasio da mu se baš naš bend posebno dopao", naglasio je Veselinović.

Na ovogodišnjoj gitarijadi svoje sviračko i stvaralačko umijeće pokazali su bendovi: "Pod pritiskom", "Bez rikverca", "Reverie", "Capture" i "Katarza", dok su u revijalnom dijelu nastupili bend "Euphoria" iz Bihaća i bivši pjevač grupe "Tina" u sastavu "Vladan Vitez and the Band". Titulu pobjednika ovogodišnje "Banjalučke gitarijade" odnio je bend "Katarza".