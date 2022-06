Bend Queen obradovao obožavaoce: Stiže neobjavljeni "Fredijev dragulj"

Rodžer Tejlor i Brajan Mej iz grupe "Queen" potvrdili su da postoji neobjavljena pjesma benda sa pokojnim frontmenom Fredijem Merkjurijem.

Članovi benda podijelili su ovo otkriće tokom intervjua na BBC Radiju 2, proteklog vikenda.

"Pronašli smo mali dragulj od Fredija na koji smo nekako zaboravili", rekao je Tejlor. "I to je divno. Ustvari, to je bilo pravo otkriće. To je sa Miracle Sessions i mislim da će izaći u septembru".

Naslov numere će biti "Face It Alone", a na pitanje ko ju je pronašao, Mej je odgovorio: "Bilo je nekako neprimijetna, a opet tu. Pogledali smo je mnogo puta i pomislili: 'O, ne, ne možemo to zaista da spasimo'. Ali ponovo smo preslušali i naš divni tim je rekao: 'U redu, možemo to ovako'. To je kao spajanje rasutih dijelova. Ali je prelijepo i dirljivo".

Od Merkjurijeve smrti 1991. godine, grupa "Queen" je objavila niz ranije nepoznatih pjesama sa frontmenom. Godine 2014. izbacili su kompilacijski album "Queen Forever", koji se sastojao od pjesama snimljenih 80-ih godina koje su bile "zaboravljene" i na kojima je bio autentičan vokal pjevača benda.

