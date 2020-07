Bend "Racija" u saradnji sa Nešom "Twins" objavio pjesmu "Ti si ta"

Mladi banjalučki rokenrol sastav "Racija" publici je predstavio novu pjesmu pod nazivom "Ti si ta", a na kojoj su sarađivali sa muzičarom Nebojšom Kostreševićem, javnosti poznatijim kao Neša iz grupe "Twins".

Momci poznati po energičnim nastupima bili su produktivni i inspirisani i tokom pandemije virusa korona, te su svoju kreativnost usmjerili na stvaranje autorske muzike.

Novu pjesmu upečatljivog naziva "Ti si ta" napisao je Neven Đurić, frontmen i gitarista grupe. Što se tiče tematike ovog ostvarenja, Đurić ističe da je u pitanju "obična ljubavna pjesma, obična ljubavna stvar - što kraja nema, a ni početka".

"Ovo je naš pokušaj da napravimo pjesmu sa nekom mainstream tematikom, ali u našem stilu. Pjesma postoji već nekoliko godina, čak smo je i svirali na nekoliko nastupa i publika je odlično reagovala na nju, ali tek sada tokom situacije sa svima dobro poznatim virusom smo se mogli posvetiti snimanju autorskog materijala", istakao je Đurić.

Za audio-snimanje i produkciju je bio zadužen Dražen Kecman iz "Cirith Ungol" studija, koji je realizovao zvuk koji je bend želio da dobije ovom pjesmom.

"Video je radila ekipa 'Element' studija, koja je zaslužna za izuzetno kvalitetno odrađen spot. Režiju potpisuje Andrej Zrnić, kameru Aleksandar Stupar, a montažu je radio Milan Banjac", dodao je Đurić.

Muzičar dodaje da prijateljstvo sa Nešom iz grupe "Twins" traje već godinama, te da je on njegov porodični prijatelj, porijeklom iz Čelinca.

"Kad smo završili snimanje pjesme, poslao sam mu da je posluša. Toliko mu se svidjela da je izrazio želju da gostuje na njoj, što sam rado prihvatio jer je on razlog zašto sam prije 15 godina pustio kosu, koju je i on u to vrijeme nosio", prisjetio se Đurić.

Kako gitarista dodaje, s ovim novim singlom "Racija" želi da vrati čvrsti zvuk na nivo popularnosti koji je imao tokom osamdesetih godina prošlog vijeka.

"Smatramo da nam ova saradnja otvara put do posve nove publike, koja do sada nije imala priliku da čuje ovako nešto. Na snimanju spota Neša se pokazao kao izuzetan profesionalac, jer se tako lako uklopio u naš stil, kao i na snimanju vokala", rekao je Đurić.

Spot za pjesmu "Ti si ta" je snimljen u hali firme koja se bavi kućnim grijanjem, a tokom ovog snimanja desile su se brojne anegdote koje će bend rado pamtiti.

"Spot je rađen u hali da bismo dobili dovoljno prostora da svi stanemo, ali morali smo da prenosimo oko stotinak radijatora i iste vratimo na svoje mjesto na kraju snimanja, te smo bili umorni i prije početka snimanja spota. Takođe, Neša je tokom snimanja, sa znojem na čelu, izjavio: 'Svaka vama čast ako ovako mlatite i po tri sata na svirkama, ja bih umro nakon treće pjesme'", prisjetio se Đurić.