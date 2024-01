Bend "Rage Against The Machine" više neće nastupati uživo

LOS ANĐELES - Rok sastav "Rage Against The Machine" više neće nastupati uživo, saopštio je njihov bubnjar Brad Wilk.

Vilk se oglasio na svom instagramu navodeći da zna dosta ljudi koji bi želeli da RATM nastave sa koncertima koji su otkazani na turneji 2022. godine, koja je skraćena nakon povrede pevača Zack de la Rocha.

"Ne bih da zavlačim ljude ili sebe duže. I premda je bilo nekih komunikacija da bi se to moglo desiti u budućnosti, želim da znate da RATM neće ići na turneje ili svirati uživo ponovo. Žao mi je zbog svih vas koji ste to očekivali", naveo je Vilk.

Bubnjar je dodao da se zahvaljuje svakom ponaosob ko je ikada podržao RATM, koji su debitovali istoimenim albumom 1992. godine.

Poznati po pjesmama "Killing In the Name Of", "Bulls On Parade" ili "Testify", RATM su se prvi put raspali 2000. nakon odlaska De La Roke, da bi se ponovo okupili u razdoblju između 2007. i 2011. kao i treći put 2020. godine.

Gitarista RATM Tom Morelo (Morello) biće jedan od izvođača festivala Egzit (Exit) koji će biti održan od 10. do 14. jula u Novom Sadu.

