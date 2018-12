Bend "The Shejvers" iz Prijedora objavio novi singl i spot

​Bend "The Shejvers" iz Prijedora predstavio je novi singl i video-spot za pjesmu "Simfonija ludila". Za novu numeru članovi ovog pank sastava ističu da govori o prijateljstvu među ljudima unutar benda koje traje više od 20 godina.

"U tom periodu prolazili smo i dobre i loše stvari, ali i dalje smo nerazdvojni. Valjda kao i svako prijateljstvo mora se proći kroz buru dok se stvari ne poslože", rekao je Boris Jandrić, frontmen benda.

Otkrio je da je singl "Simfonija ludila" nastao prije godinu dana, ali da je tek sada dočekao svoju premijeru.

"Pjesma je nekako ostala po strani jer smo u isto vrijeme radili na još nekoliko pjesama. Stile tada dobija posao u Njemačkoj i u trenucima kad smo razmišljali šta dalje sa bendom meni se ideja o tekstu počela vrtjeti po glavi. Sjetio sam se melodije i tekst se jednostavno poklopio uz muziku. Tako da smo je izvukli iz zaborava. Naš gitarista Marko, kao i dosad, preuzeo je snimanje na sebe i zadovoljni smo generalno kako zvuči", istakao je Jandrić.

Za novi singl snimljen je i prateći video-spot za koji muzičari ističu da su željeli da bude što jednostavniji.

"Željeli smo da zapravo prikažemo 'Shejverse' u pravom svjetlu, iskrene, bez šminke, bez kompromisa, već samo pet momaka koji uživaju u onom što rade bez ikakvih namještanja. Spot jest malo mračan, ali radimo onako kako se osjećamo u tom trenutku", naglasio je Jandrić.

Na video-spotu prijedorskog sastava je radio Indir Merdanović, sa kojim bend odranije ima sjajnu saradnju.

"On razumije na prvu šta hoćemo, a to nam puno znači u smislu da ne gubimo vrijeme. Kadrove smo snimili za jedan dan. Sve u svemu, uhodan smo tim i tako će biti i ubuduće", istakao je Jandrić.

Nova pjesma "Simfonija ludila" je još jedan singl u nizu ovog prijedorskog sastava koji održava autentičan pank zvuk po kojem ih publika prepoznaje širom naše zemlje, međutim unutar svoje sredine ovaj bend još uvijek traži svoj zasluženi prostor.

"Odrasli smo na panku i to je zvuk koji gajimo, a nije ga lako raditi u sredinama kao što su Prijedor i Novi Grad. Međutim, mi uživamo u svakom momentu stvaranja, tako da se ne obaziremo pretjerano na manjak svirki i prostora za našu muziku. Jedan dobar prijatelj nam je nedavno rekao: 'Ovo što vi radite je super, samo što to ovdje niko ne sluša.' Naš odgovor je bio da znamo, ali nama je dobro i to nam je najvažnije", kazao je Jandrić.

Pjesma "Simfonija ludila" je ukupno deveti singl benda "The Shejvers", koja će se naći među 12 numera, koliko bi ih trebalo biti na njihovom prvom albumu.