Beogradska rok novogodišnja proslava

Beogradske vlasti i Dom omladine Beograda organizuju 29. i 30. decembra besplatan koncertni program na platou ispred Instituta Servantes u Knez Mihailovoj ulici, a posvećen je rok muzici i domaćim bendovima, posebno mladim.

"Beogradska rok proslava" obuhvata nastupe domaćih bendova koji sviraju rok, metal, hard-rok, hard-kor, pank i druge muzičke žanrove. Fokus je na mladim i talentovanim imenima, uz nekoliko istaknutih bendova, a posebnom slavljeničkom ugođaju doprinijeće tribjut bendovi, koji će u tematskim blokovima izvoditi hitove poznatih svjetskih autora.

Program počinje 29. decembra u podne nastupom mladog hevi metal sastava Ascend, a potom su najavljeni Rainmaker (Tribute to Iron Maiden), Epidemik (Tribute to Pearl Jam), novi hard rok bend Lipov Loud, Metal Lica (Tribute to Metallica), sastav Cassidy’s Brewery koji svira irski pank-folk, trio Šajzerbiterlemon, nova pop zvijezda Luka Rajić, te Sale Saksofon - žurka sa DJ programom i saksofonom, prenosi Seecult.

Program 30. decembra otvoriće u podne mladi hardkor sastav Blankfile, a nastupiće i ProRock tribute band koji izvodi obrade rok hitova 80-ih, Township Rebellion (Tribute to Rage Against the Machine), gotik sastav Asphalt Chant, te Quarantinos, koji izvode muziku iz popularnih filmova Kventina Tarantina, alternativni rok sastav Oxajo i u završnici programa Samostalni referenti, veterani beogradskog ska-pank zvuka, koji su ponovo na okupu.

"Beogradska rok proslava" organizovana je u okviru gradske manifestacije "Beogradska zima".

