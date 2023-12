Beogradska rokenrol proslava uz najbolje bendove

​U okviru manifestacije Beogradska zima, Grad Beograd i Dom omladine Beograda 29. i 30. decembra organizuju besplatan koncertni program na platou ispred Instituta Servantes u Knez Mihailovoj ulici.

Pod nazivom "Beogradska rok proslava" u novogodišnje raspoloženje ljubitelje "čvršćeg" zvuka uvešće neki od najboljih domaćih bendova, koji sviraju rok, metal, hard-rok, pank i druge alternativne muzičke žanrove. Fokus je na mladim i talentovanim imenima srpske scene, uz nekoliko istaknutih bendova, a posebnom slavljeničkom ugođaju doprineće tribjut bendovi, koji će u posebnim tematskim blokovima izvoditi hitove poznatih svjetskih autora, koje svi volimo.

Pridružite se ovom jedinstvenom, besplatnom rokenrol putovanju kroz vreijme i žanrove, da glasno i žustro ispratimo staru i dočekamo predstojeću godinu.

SATNICA:

Petak, 29. decembar

12.00 – 12.30 Ascend: Talentovani mladi beogradski hevi metal sastav.

12.45 – 13.15 Rainmaker (Tribute to Iron Maiden): Klasici hevi metala obrađeni na autentičan način.

13.30 – 14.00 Epidemik (Tribute to Pearl Jam): Rodonačelnici hard roka u specifičnim obradama.

14.15 – 14.45 Lipov Loud: Novi talentovani sastav koji izvodi moderni hard rok.

15.00 – 15.30 Metal Lica (Tribute to Metallica): Tribute rodonačelnicima treš metala.

15.45 – 16.15 Cassidy's Brewery: Najbolji bend nove generacije irskog pank-folka u Beogradu.

16.30 – 17.00 Šajzerbiterlemon: Trio koji simbolizuje stil i stavove najnovije rok generacije u gradu.

17.15 – 17.45 Luka Rajić: Najzanimljivija nova pop zvezda na beogradskoj muzičkoj sceni.

18.00 – 19.00 Sale Saksofon: Žurka sa DJ programom i saksofonom za kraj.

Subota, 30. decembar

12.00 – 12.30 Blankfile: Talentovani mladi beogradski hardkor sastav.

12.45 – 13.15 ProRock tribute band: Najbolji tribute band u našim krajevima, sa obradama velikih rok hitova iz osamdesetih.

13.30 – 14.00 Township Rebellion (Tribute to Rage Against the Machine): Obrade velikih trenutaka rap-metal zvuka iz devedesetih.

14.15 – 14.45 Asphalt Chant: Srpski najbolji gotik sastav, sa zavidnim ugledom u inostranstvu.

15.00 – 15.30 Quarantinos: Muzika iz popularnih filmova Kventina Tarantina.

15.45 – 16.15 Oxajo: Najtalentovaniji novi alternativni rok sastav sa beogradske scene.

16.30 – 17.00 Samostalni referenti: Veterani beogradskog ska-pank zvuka, ponovo na okupu.

