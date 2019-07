Beskontaktno plaćanje na Nektar OK Festu

​Od ove godine Nektar OK Fest uvodi i jednu novinu, a riječ je o beskontaktnom plaćanju i kupovini unutar festivalske zone na Tjentištu, kao i unutar samog OK kampa.

To znači da će se sva plaćanja, osim kupovine ulaznica za program na Jägermeister main stage-u i samih OK kamp paketa (kamp + ulaznica) koji se budu kupovali na licu mjesta, prije ulaza u festivalsku zonu, obavljati festivalskom karticom.

Partner u realizaciji beskontaktnog plaćanja, koje će po prvi put biti primjenjeno na Nektar OK Festu, je Addiko banka, banka partner festivala.

Na ovaj način publika će manje vremena da provodi u čekanju na prodajnim mjestima unutar festivalske zone, a mnogo više da uživa u druženju, provodu i svirkama omiljenih bendova.

Dopuna festivalskih kartica biće moguća na TOP-UP lokacijama koje će biti jasno obilježene unutar festivalske zone i u samom OK kampu. Dopuna sredstava na samu karticu moguća je u gotovini, upravo na ovim mjestima. Provjera stanja na kartici moguća je na svim prodajnim mjestima, a povrat sredstava vrši se na TOP-UP lokacijama gdje se preuzima kartica i vrši dopuna iste. Na festivalsku karticu se prilikom prve dopune plaća kaucija u visini od 5 KM, ali ovaj iznos se vraća pri povratu sredstava i prilikom vraćanja same kartice.

Na Tjentištu ćemo 12/13/14 jula uživati u novinama, dobroj zabavi, filmskim projekcijama, promocijama knjiga, te odličnim svirkama vrhunskih svjetskih i regionalnih bendova: Franz Ferdinand; Dubioza kolektiv; Nele Karajlić; Brkovi; Goblini; Edo Maajka; Helem nejse; Partibrejkers; Pips, Chips & Videoclips; M.O.R.T., Iskaz; Bjesovi; Đorđe Miljenović; Vojko V; Let 3; Nipplepeople; Sevdahbaby; Uroš Đurić; Mladen Tomić; Nebs Jack; Space Motion.

U ponudi je još uvijek aktuelan paket OK kamp (kamp + ulaznica) koji se po cijeni od 35,00 KM može kupiti do 09.07. Festivalski kamp kao i svake godine otvara se dan ranije i to 11.07. od 12:00. Paket za boravak u kampu i prisustvo svim koncertima dostupan će biti i na samom festivalu na recepciji OK kampa po cijeni od 40,00 KM.