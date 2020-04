"Bez rikverca" objavili novu pjesmu

Banjalučki rok bend "Bez rikverca" objavio je pjesmu "Crni šećer", a riječ je o šestom singlu ovog sastava. Pjevač benda Goran Gavrić Grga ističe da je pjesma nastala prije nekoliko mjeseci te da je bend već nekoliko puta numeru izveo uživo.

"Pjesma govori o lokalcu, našem homo balkanikusu, neženji, kojeg vrijeme polako gazi, i on ponukan tim odlučuje da uhvati zadnji voz koji bi mu promijenio život. U nedostatku žena, koje masovno odlaze iz male sredine u inostranstvo, odlučuje da ode do najstarijeg svjetskog kontinenta i tamo pronađe svoj šećer tamne puti", rekao je Goran Gavrić Grga, koji ujedno potpisuje tekst pjesme, dok je za muziku bio zadužen Aleksandar Savić Jagoda.

Nakon prošlogodišnjih ljetnih nastupa na festivalima autorske muzike bend je napravio kraću pauzu i povukao se u studio. Zbog novonastale situacije vezane za pandemiju virusa korona i pauze u svim društvenim sferama, pa i kulturnim, bend "Bez rikverca", po riječima njihovog frontmena, iskoristiće prednosti izolacije i posvetiti se studijskom radu.

"Do kraja aprila trebalo bi da bude završena još jedna pjesma. Na ljeto, ako okolnosti dozvole, trebalo bi da se realizuje i prvi spot. Pjesmom 'Crni šećer' napravljen je presjek albuma. Kada on bude završen, u planu je njegova promocija i živa svirka. Do tada će ekipa i dalje vrijedno raditi na aranžmanima novih pjesama, a materijala i dobrih ideja ima na pretek", istakao je Gavrić.