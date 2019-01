Bijonse će otpjevati čuvenu pjesmu u rimejku "Kralja lavova"

​Bijionse će otpjevati pjesmu "Can you feel love tonight" u rimejku crtanog filma "Kralj lavova", zvanično je potvrđeno.

Kako prenose mediji, fanovi ovog Diznijevog ostvarenja mogli su to i da pretpostave, budući da je omiljena pjesma lavice Nali iz crtanog filma, kojoj glas pozajmljuje Bijonse, upravo pjesma "Can you feel love tonight".

Bili Ajhner, koja će glumiti merkata Timona, potvrdio je ovu informaciju tokom gostovanja u emisiji Endi Koen. Kada ga je Sar Polson upitala da li je upoznao Bijonse, on joj je rekao da nije, ali da su zajedno otpjevali pomenutu pjesmu.

Izvorno, muziku za ovu pesmu napisao je Elton Džon, dok je za tekst bio zadužen Tim Rajs. Pesma je napisana 1994. godine za fim "Kralj lavova", a tada su je otpjevali Džozef Vilijams i Seli Dvorski.

Osim Bijosne koja će pozajmiti glas Nali, svoj glas lavu Simbi da će Donald Glover. Bilija Ajhnera ćemo slušati kao Timona, a Seta Rogana kao Pumbau.

Premijera "Kralja lavova" zakazana je na 25. godišnjicu objavljivanja prve verzije filma, 19. jula 2019. godine.