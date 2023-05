Bijonse odala počast Tini Tarner

RnB pjevačica Bijonse je ovog vikenda na koncertu u Parizu odala počast svom muzičkom idolu Tini Tarner.

Pjevačica je u petak (26. maja) nastupila u Parizu u sklopu svoje turneje "Renaissance", gdje je odvojila trenutak da se prisjeti Tarnerove, koja je preminula u srijedu (24. maja) u 83. godini nakon duge bolesti.

