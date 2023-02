Bijonse osvojila najviše Gremija u karijeri

Pop zvijezda Beyonce srušila je rekord na dodjeli Grammyja za najviše osvojenih nagrada u karijeri, ali je ponovno izgubila u prestižnoj kategoriji za album godine od britanskog pjevača Heri Stajlsa.

Bijonse je osvojila četiri Gremija, uključujući za najbolji dense/elektronički album, čime je u svojoj karijeri ukupno osvojila 32. Dosad je taj rekord s 31 osvojenim trofejom držao pokojni dirigent klasične muzike Džordž Solti.

Nagrada za najbolji album pripala Stajlsu.

Uprkos uspjehu tokom godina, 41-godišnja Bijonse nikada nije osvojila nagradu za najbolji album. Heri Stajls dobio je tu prestižnu nagradu za Harry's House.

"Toliko sam bio inspirisan svakim umjetnikom u ovoj kategoriji", rekao je iznenađeni Stajls primajući nagradu. Album pjevačice Lizo "About Damn Time" proglašen je albumom godine, a pjesma godine je "Just Like That Bonnie Raitt".

Američka džez pjevačica Samara Džoj proglašena je najboljom novom umjetnicom. Reper Bad Bunny je kući odnio nagradu za najbolji album urbane muzike za Un Verano Sin Ti. Najboljim rap albumom proglašen je Mr. Morale & the Big Steppers Kendricka Lamara.