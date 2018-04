Bijonse ušla u istoriju Koačela festival

R&B pjevačica Bijonse upisala se u istoriju Koačela festivala, a mnogi su njen nastup nazvali najboljim do sada nakon mnogobrojnih iznenađenja koje je tokom nastupa izvela.

Tako je Bijonse izvela na scenu Keli Roland i Mišel Vilijams i tako poslije nekoliko godina konačno okupila čuvenu grupu devedsestih, odnosno dvehiljaditih Destiny’s Child sa kojima je otpevala hitove "Lose My Breath", "Say My Name" i "Solider".

Pre toga izvela je i supruga Džej-Zija na scenu sa kojim je otpjevala "Déjà vu", a onda i sestru Solanž Nouls sa kojom je đuskala uz "Get Me Bodied".

Inače, Bijonse je trebalo da nastupa prošlog aprila, ali je nastup otkazala zbog trudnoće sa blizancima. Bijonse se sada upisala u istoriju jer je prva crnkinja koja je predvodila čuveni muzički festival, a njen nastup se smatra najboljim do sada.

You cannot tell me Beyonce isn’t humble. For two of the biggest performances of her: SuperBowl and Coachella she has bought back DC3. The love she has for Michelle and Kelly is amazing #Beychella pic.twitter.com/Od5l3rpL48