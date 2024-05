Bili Ejliš predstavila spot za pjesmu "Lunch" (VIDEO)

​Nekoliko sati nakon što je objavila svoj dugo očekivani treći studijski album "Hit Me Hard and Soft", Bili Ejliš je podijelila prvi službeni muzički video za pjesmu "Lunch".

Video, koji je režirala pjevačica, ispunjen je vizuelnim prikazima Ejlišove kako pjeva i pleše direktno u objektiv VHS kamere, noseći izraženu modu iz devedesetih; široke traperice, predimenzionirane dresove, bijele majice dugih rukava i crvenu kapu koja se nosi sa strane.

Za pjesmu kaže da je proždrljiva ispovijest zaljubljenosti koja izaziva požudu, napisana nakon što je shvatila da su je cijeli život privlačile djevojke.

"Ta je pjesma zapravo bila dio onoga što mi je pomoglo da postanem ono što jesam, da budem stvarna", rekla je Ejliš za "Rolling Stone" magazin. "Nešto od toga sam napisala prije nego što sam išta radila s djevojkom, a ostatak sam napisala nakon toga. Bila sam zaljubljen u djevojke cijeli život, ali jednostavno nisam razumjela."

Što se teksta numere tiče:

"Mogla bih pojesti tu djevojku za ručak / pleše mi na jeziku", pjeva Ejliš u refrenu pjesme. "Ima ukus kao da bi ona mogla biti ta / I nikad se ne bih mogla zasititi / Mogla bih joj kupiti toliko stvari / To je požuda, a ne zaljubljenost."

"Hit Me Hard And Soft" treći je studijski album koji je umjetnica objavila bez prethodnih singlova, tri godine nakon što je izdala album "Happier Than Ever", prenosi "HotPress".

