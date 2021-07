Bilja Krstić na albumu najboljih ženskih etno vokala na svijetu

Na kompilaciji među 12 najboljih ženskih vokala koji kroz muziku oslikavaju tradiciju svojih zemalja, našla se i pjesma sa albuma Biljane Krstić "Sedi moma na visoko". Ova pjesma nastala je krajem 19. vijeka, a zahvaljujući pjevačici koja je rodom iz Niša čuće je cijeli svijet.

Kompilaciju "A Woman's world – songs of resilience and hope" objavila je britanska kuća ARC Music, a na njoj su se našle pjesme izvođačica širom svijeta – od Kolumbije do Rusije. Bilja Krstić se jedina sa Balkana našla u ovom društvu gdje je starom srpskom pjesmom predstavila tradiciju svoje zemlje.

Posljednji album Krstićeve i Bistrika "Svod" objavila je upravo ova engleska izdavačka kuća, a pjevačica kaže da joj se dopada što su izabrali pjesmu "Sedi moma na visoko" za album koji predstavlja snagu žena širom sveta.

"Meni se dopada jer je to najstarija pesma naša iz 1880. godine, to je prava stara srpska pesma – varoška", rekla je Biljana Krstić.

Inače, kompilacija je, kako navode izdavači, tematski album pjesama uspješih pjevačica i kompozitorki širom svijeta, koje šire svoje privatne poruke snage, mira, teškoća i uspjeha. Album je, opisuju, globalno putovanje u kome se veličaju žene i njihova snaga. O svakoj izvođačici su na albumu napisali kratku biografiju i opisali njihov muzički žanr.

Muzika koju izvode Biljana Krstić i Bistrik je fuzija, miks tradicionalne etno muzike, a kapela jpesama i etno gruv improvizacija i modernog muzičkog pristupa. Njihov cilj je da folklor prevedu u savremenu umjetnost – navode u opisu izvođača srpske pjesme.

Inače, Bilja Krstić je na sceni duže od 40 godina, a godinama je prikupljala zapise izvorne muzike, dok sa Bistrikom spaja tradicionalne zvuke i savremene aranžmane.

